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Никогда так не делайте: заправлять постель по утрам после пробуждения опасно

Врач Юзуп: заправлять постель после пробуждения вредно для здоровья

0:58
Здоровье

Врач Ирина Юзуп раскрыла причину, почему постель по утрам не нужно заправлять сразу после пробуждения. По её словам, это может принести вред здоровью. Об этом пишет "Медикфорум".

Врач Юзуп: заправлять постель после пробуждения вредно для здоровья
Фото: flickr.com by Лиз Лоули is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Врач отметила, что на постельном белье обычно живут пылевые клещи. Во время ночного сна на постели формируется подходящая для них среда из-за выделенной влаги и пота. Поэтому утром не нужно сразу заправлять постель. Лучше широко открыть окно и дать проветриться комнате и постели, желательно, чтобы попало солнце на спальное место.

"Если с утра сразу после пробуждения накрыть постель одеялом и покрывалом, клещи станут размножаться еще активнее", — заметила Ирина Юзуп.

Отходы жизнедеятельности пылевых клещей опасны для организма человека. Они могут привести к болезням органов дыхания, дерматиту, аллергии, сниженному иммунитету.

 

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Специалист по лечению аллергических ринитов, аллергических дерматозов, атопической бронхиальной астмы, крапивницы, рецидивирующих отеков Квинке, вторично-иммунодефицитных сотояний, ассоциируемых с рецидивами герпетической инфекции, ВПЧ, фурункулезом.
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