Никогда так не делайте: заправлять постель по утрам после пробуждения опасно

Врач Юзуп: заправлять постель после пробуждения вредно для здоровья

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Ирина Юзуп раскрыла причину, почему постель по утрам не нужно заправлять сразу после пробуждения. По её словам, это может принести вред здоровью. Об этом пишет "Медикфорум".

Фото: flickr.com by Лиз Лоули is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Врач отметила, что на постельном белье обычно живут пылевые клещи. Во время ночного сна на постели формируется подходящая для них среда из-за выделенной влаги и пота. Поэтому утром не нужно сразу заправлять постель. Лучше широко открыть окно и дать проветриться комнате и постели, желательно, чтобы попало солнце на спальное место.

"Если с утра сразу после пробуждения накрыть постель одеялом и покрывалом, клещи станут размножаться еще активнее", — заметила Ирина Юзуп.

Отходы жизнедеятельности пылевых клещей опасны для организма человека. Они могут привести к болезням органов дыхания, дерматиту, аллергии, сниженному иммунитету.