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Онколог назвал первые симптомы рака крови

Онколог Темников: к первым признакам рака крови относят головную боль и синяки

1:01
Здоровье

Онколог Роман Темников рассказал, какие первые симптомы возникают при развитии рака крови. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Онколог Темников: к первым признакам рака крови относят головную боль и синяки
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

По словам врача, заболевание начинается из-за разных факторов, но до конца учёные не выяснили, что именно становится причиной онкозаболевания.

В начале заболевания у пациента развиваются такие симптомы, как головная боль, отсутствие аппетита, потеря веса, синяки на теле, головокружение, повышение температуры без причины, усталость и слабость, частые ОРВИ.

Затем к первоначальным симптомам могут добавиться тахикардия, обмороки, судороги, сыпь на теле, ломота в суставах, синеватый оттенок губ и ногтей.

Специалист отметил, что к раку крови может привести неправильное питание, лишний вес, вредные привычки, радиоактивное излучение. Это онкозаболевание одинаково поражает как взрослых, так и детей.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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