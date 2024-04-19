Онколог назвал первые симптомы рака крови

Онколог Роман Темников рассказал, какие первые симптомы возникают при развитии рака крови. Об этом пишет "Комсомольская правда".
По словам врача, заболевание начинается из-за разных факторов, но до конца учёные не выяснили, что именно становится причиной онкозаболевания.
В начале заболевания у пациента развиваются такие симптомы, как головная боль, отсутствие аппетита, потеря веса, синяки на теле, головокружение, повышение температуры без причины, усталость и слабость, частые ОРВИ.
Затем к первоначальным симптомам могут добавиться тахикардия, обмороки, судороги, сыпь на теле, ломота в суставах, синеватый оттенок губ и ногтей.
Специалист отметил, что к раку крови может привести неправильное питание, лишний вес, вредные привычки, радиоактивное излучение. Это онкозаболевание одинаково поражает как взрослых, так и детей.
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