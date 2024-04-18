Новый очаг птичьего гриппа обнаружен в южной части Болгарии

В районе южной части Болгарии, вблизи города Асеновград, был обнаружен очередной очаг птичьего гриппа. Болгарское агентство по безопасности продуктов питания сообщило, что на ферме, где содержится около 154 тыс. кур-несушек, ветеринары обнаружили вирусное заболевание после увеличения смертности птиц.
Неделю назад в районе города Хасково был обнаружен очаг птичьего гриппа, на территории которого находилось более 25 тыс. кур.
Все птицы, зарегистрированные в очагах инфекции, будут умерщвлены гуманным способом. В пределах трёх километров от ферм проводятся профилактические и карантинные мероприятия, а в районе усилен ветеринарный контроль. Перевозка птиц и продуктов из них запрещена.
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