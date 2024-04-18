Новый очаг птичьего гриппа обнаружен в южной части Болгарии

В районе Асеновграда в южной части Болгарии обнаружен новый очаг птичьего гриппа

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В районе южной части Болгарии, вблизи города Асеновград, был обнаружен очередной очаг птичьего гриппа. Болгарское агентство по безопасности продуктов питания сообщило, что на ферме, где содержится около 154 тыс. кур-несушек, ветеринары обнаружили вирусное заболевание после увеличения смертности птиц.

Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Неделю назад в районе города Хасково был обнаружен очаг птичьего гриппа, на территории которого находилось более 25 тыс. кур.

Все птицы, зарегистрированные в очагах инфекции, будут умерщвлены гуманным способом. В пределах трёх километров от ферм проводятся профилактические и карантинные мероприятия, а в районе усилен ветеринарный контроль. Перевозка птиц и продуктов из них запрещена.