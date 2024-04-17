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Диетолог Фетисова: препараты, предназначенные для лечения диабета, не подходят для снижения веса

Были названы 2 способа похудения, которые вредят психике

1:23
Здоровье

Желание достичь идеальной фигуры особенно актуально перед летом, однако необходимо знать, как здорово и эффективно похудеть. По словам эндокринолога и диетолога Надежды Фетисовой, препараты, созданные для пациентов с диабетом, не подходят для снижения веса. Они могут вызвать разные побочные эффекты, от отсутствия реакции до неприятных ощущений, напоминающих токсикоз при беременности.

Были названы 2 способа похудения, которые вредят психике
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Даже принимая препарат, необходимо что-то ещё делать, чтобы выйти с курса лечения здоровым. Чаще всего люди не могут прекратить их приём, потому что они неправильно выстраивают стратегию своего снижения веса и надеются только на действие препарата", — пояснила Надежда Фетисова.

Использование монодиет для похудения не является оптимальным из-за дефицита микроэлементов, необходимых для организма. По мнению Фетисовой, такой способ не приносит долгосрочных результатов и может негативно сказаться на психологическом благополучии. Она рекомендует применять этот метод только в медицинских целях, например, для лечения аллергий и аутоиммунных заболеваний, а также для очищения иммунной системы от лишних раздражителей. С другой стороны, она считает, что разгрузочные дни не так плохи, но их следует проводить не чаще двух раз в неделю.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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