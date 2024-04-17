Диетолог Фетисова: препараты, предназначенные для лечения диабета, не подходят для снижения веса

Были названы 2 способа похудения, которые вредят психике

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Желание достичь идеальной фигуры особенно актуально перед летом, однако необходимо знать, как здорово и эффективно похудеть. По словам эндокринолога и диетолога Надежды Фетисовой, препараты, созданные для пациентов с диабетом, не подходят для снижения веса. Они могут вызвать разные побочные эффекты, от отсутствия реакции до неприятных ощущений, напоминающих токсикоз при беременности.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Даже принимая препарат, необходимо что-то ещё делать, чтобы выйти с курса лечения здоровым. Чаще всего люди не могут прекратить их приём, потому что они неправильно выстраивают стратегию своего снижения веса и надеются только на действие препарата", — пояснила Надежда Фетисова.

Использование монодиет для похудения не является оптимальным из-за дефицита микроэлементов, необходимых для организма. По мнению Фетисовой, такой способ не приносит долгосрочных результатов и может негативно сказаться на психологическом благополучии. Она рекомендует применять этот метод только в медицинских целях, например, для лечения аллергий и аутоиммунных заболеваний, а также для очищения иммунной системы от лишних раздражителей. С другой стороны, она считает, что разгрузочные дни не так плохи, но их следует проводить не чаще двух раз в неделю.