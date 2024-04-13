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Этот чай эффективно снижает высокое артериальное давление

Врач Панова: чай каркаде снижает высокое кровяное давление

0:48
Здоровье

Врач-кардиолог Анна Панова поделилась информацией, какой чай стоит употреблять при высоком кровяном давлении. Об этом сообщает "Медикфорум".

Врач Панова: чай каркаде снижает высокое кровяное давление
Фото: Own work by Popperipopp is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По словам специалиста, чай каркаде имеет много полезных свойств. Прежде всего, он положительно влияет на работу сердца и сосудов. Каркаде отлично регулирует артериальное давление.

"Ученые пришли к выводу, что благодаря употреблению трех чашек чая каркаде в день, естественным образом снижается кровяное давление — в среднем, примерно на семь пунктов", — сообщила кардиолог Панова.

Также этот напиток отлично подходит для уменьшения высокого уровня плохого холестерина, благодаря содержащимся в нём антиоксидантам, в особенности витамин С. Этот чай ещё обладает дренажным эффектом, ускоряет метаболизм.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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