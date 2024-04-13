Этот чай эффективно снижает высокое артериальное давление

Врач Панова: чай каркаде снижает высокое кровяное давление

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Анна Панова поделилась информацией, какой чай стоит употреблять при высоком кровяном давлении. Об этом сообщает "Медикфорум".

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По словам специалиста, чай каркаде имеет много полезных свойств. Прежде всего, он положительно влияет на работу сердца и сосудов. Каркаде отлично регулирует артериальное давление.

"Ученые пришли к выводу, что благодаря употреблению трех чашек чая каркаде в день, естественным образом снижается кровяное давление — в среднем, примерно на семь пунктов", — сообщила кардиолог Панова.

Также этот напиток отлично подходит для уменьшения высокого уровня плохого холестерина, благодаря содержащимся в нём антиоксидантам, в особенности витамин С. Этот чай ещё обладает дренажным эффектом, ускоряет метаболизм.