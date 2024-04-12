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Дерматолог прокомментировала, почему следует избегать умывания с использованием мыла

Врач Егорова: не рекомендуется умываться мылом из-за щёлочи в его составе

1:40
Здоровье

Крайне не рекомендуется мыться туалетным мылом из-за его состава, который содержит щелочь, способную вызвать раздражение кожи. Информацией об этом поделилась Дерматолог Татьяна Егорова, сообщил сайт aif.ru.

Врач Егорова: не рекомендуется умываться мылом из-за щёлочи в его составе
Фото: Own work by MarkBuckawicki is licensed under public domain

"Туалетное мыло представляет собой мыльную основу с различными добавками — это могут быть антисептики, антибактериальные компоненты, вытяжки трав и так далее. Травы могут вызывать аллергию, антибиотики убивают все бактерии, включая полезные, переизбыток антисептиков тоже на пользу не пойдет", — объяснила Татьяна Егорова.

Уровень pH хозяйственного мыла составляет 11-12, в то время как оптимальные значения pH для различных типов кожи варьируются: для сухой — 3-5,2, для нормальной — 5,2-5,7, для жирной — 5,7-7,5. Дерматолог подчеркнула, что использование этого мыла может нанести вред.

Использование дегтярного мыла может нарушить естественный баланс микрофлоры кожи, которую защищают полезные микроорганизмы, погибающие под воздействием антибактериальных свойств мыла. Это может привести к развитию себорейного дерматита, высыпаний, покраснений, шелушений и зуда.

Дерматолог Егорова уточнила, что некоторые специалисты допускают применение дегтярного мыла при наличии демодекоза, вызванного активностью клеща Демодекс в сальных железах и волосяных фолликулах. Однако подобное лечение должен назначить только врач, и не следует использовать это мыло без консультации специалиста.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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