Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Атлет объяснил, почему трудно даются тренировки после рабочего дня
Названы животные, которые отлично охраняют грядки
При исчезновении океанов вода на Земле полностью исчезнет и снизится уровень кислорода
"Росгосстрах": как защитить собак от "догхантеров" этой весной
Секретный седан BMW 750iL V16 "Goldfish" из 1990 года: возвращение забытого прототипа
Постный майонез из кешью: необычный ингредиент для вегетарианской версии популярного соуса
Почему Меган Маркл на самом деле ушла из королевской семьи?
ЦБ заметил охлаждение рынка ипотеки
Какие места выбрать в самолете для лучшего сна — у окон
Может ли употребление овсянки привести к набору веса: ответ диетолога

Диетолог Гудсон: овсянка может привести к набору веса

0:59
Здоровье

Многие при похудении употребляют овсяную кашу. Однако в некоторых случаях она может приводить к набору веса. Об этом рассказала диетолог Эми Гудсон изданию ETNT.

Диетолог Гудсон: овсянка может привести к набору веса
Фото: commons.wikimedia.org by Slick is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Овсянка богата клетчаткой, которая помогает вам чувствовать себя сытым в течение более длительных периодов времени, помогая снизить общее потребление калорий. Она является продуктом с низким гликемическим индексом", — сказала диетолог.

Но несмотря на это овсянка может поспособствовать набору веса. Это может произойти, если есть её в больших количествах, добавлять калорийные добавки, например, мёд, сахар, сухофрукты, орехи. Тогда калорийность сильно вырастет, а вес будет расти.

Чтобы этого избежать, овсяная каша должна быть оптимизирована для похудения. Вместо сахара кладите свежие фрукты и ягоды. Они добавят естественную сладость и дополнительную клетчатку. Можно положить ещё семена чиа, щепотку корицы.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Андрей Бурковский открывает актерскую школу в Бостоне
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Шаурма с куриной грудкой и солёными огурцами: аппетитный и полезный домашний фастфуд
Голубых кровей: породы кошек с аристократическим характером
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Последние материалы
ЦБ заметил охлаждение рынка ипотеки
Какие места выбрать в самолете для лучшего сна — у окон
Какие удобрения стоит положить в лунку для посадки помидоров
Профессиональный спортсмен объяснил, почему тренироваться стоит в одно и то же время
Как долго можно использовать средства для ухода за кожей: сроки годности и рекомендации
Россияне не хотят покупать жильё, предпочитая аренду
Эксперты выделили идеальных котов для старости
Офтальмолог Миргородская посоветовала есть морскую рыбу, орехи, грибы и томаты для улучшения зрения
Роскосмос: госкомиссия разрешила провести 10 апреля вторую попытку старта ракеты "Ангара-А5"
Невролог Гайфутдинов: головная боль и рвота могут говорить об инсульте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников