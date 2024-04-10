Может ли употребление овсянки привести к набору веса: ответ диетолога

Диетолог Гудсон: овсянка может привести к набору веса

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие при похудении употребляют овсяную кашу. Однако в некоторых случаях она может приводить к набору веса. Об этом рассказала диетолог Эми Гудсон изданию ETNT.

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"Овсянка богата клетчаткой, которая помогает вам чувствовать себя сытым в течение более длительных периодов времени, помогая снизить общее потребление калорий. Она является продуктом с низким гликемическим индексом", — сказала диетолог.

Но несмотря на это овсянка может поспособствовать набору веса. Это может произойти, если есть её в больших количествах, добавлять калорийные добавки, например, мёд, сахар, сухофрукты, орехи. Тогда калорийность сильно вырастет, а вес будет расти.

Чтобы этого избежать, овсяная каша должна быть оптимизирована для похудения. Вместо сахара кладите свежие фрукты и ягоды. Они добавят естественную сладость и дополнительную клетчатку. Можно положить ещё семена чиа, щепотку корицы.