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Психолог Хорс: людям в депрессии советы больше гулять и заниматься спортом абсолютно бесполезны

Психолог Хорс считает, что советы больше гулять, людям в состоянии депрессии, абсолютно бесполезны

1:10
Здоровье

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс считает, что советы больше гулять и заниматься спортом, людям, находящимся в депрессии, абсолютно бесполезны и даже вредны.

Психолог Хорс считает, что советы больше гулять, людям в состоянии депрессии, абсолютно бесполезны
Фото: unsplash.com by Лили и Мун / Том Памфорд is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Если человек, который находится в состоянии депрессии, не может найти в себе ресурс пойти прогуляться, то это вызывает у него чувство собственной неполноценности и ущербности, и только ухудшает его состояние.

Депрессия — это сохранение отрицательных эмоций более 3 месяцев в нескольких аспектах жизни одновременно, разъяснил психолог. Справиться с депрессией можно только осознав, что эти эмоции возникают из-за личного отношения человека к обстоятельствам.

"Как только человек начинает понимать, что это не реальность плохая, а мнение у него ошибочное, и как только признает, что может ошибаться — тогда он своё неправильное мнение может изменить. Пока он верит, что его ложные убеждения, несоответствующие обстоятельствам, правильные, он будет страдать от отрицательных эмоций, потому что вся жизнь будет восприниматься неправильной,” — пояснил Михаил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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