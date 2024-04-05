Эндокринолог Павлова: на завтрак необходимо употреблять 30 грамм белка

Эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, как провести идеальное утро, с точки зрения здоровья.
Первое, что нужно сделать — это выпить стакан воды, не вставая с постели. Сама она с вечера готовит в термосе горячую воду и выпивает её сразу после пробуждения, к утру температура воды примерно 40-45 градусов. Сообщила она в своём Telegram-канале.
"Почему бы просто не встать и налить воды? Когда человек в состоянии гиповолемии (состояние, при котором в результате избыточной потери жидкости уменьшается объём циркулирующей крови в организме - прим. ред.) начинает двигаться, у него активизируется вся сердечно-сосудистая система. А из-за недостатка жидкости кровь ещё густая, и клетки могут "слипаться", что повышает риск тромбозов. Это риск инсультов и инфарктов,” — написала она.
Употребление тёплой воды уменьшает эти риски.
Второе — между подъёмом и завтраком должно пройти минут 25-30.
Третье — выполнение гигиенических процедур.
И четвёртое — обязательный завтрак.
"Утром у нас самый высокий уровень кортизола — гормона стресса. Если в этот момент не поесть, но при этом активно двигаться и нагружать мозг, то организм начнёт разрушать мышечную ткань, а потом ещё и копить жировую. Успокоить кортизол способна пища, содержащая белок — яйца, кисломолочные продукты, рыба, бобовые, мясо", — пояснила специалист.
Норма белка на завтрак - 30 грамм. Чай или кофе Зухра Павлова рекомендует пить через час после еды.
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