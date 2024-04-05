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Эндокринолог Павлова: на завтрак необходимо употреблять 30 грамм белка

Эндокринолог Павлова напомнила о необходимости завтракать

1:40
Здоровье

Эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, как провести идеальное утро, с точки зрения здоровья.

Эндокринолог Павлова напомнила о необходимости завтракать
Фото: flickr.com by Глен Макларти is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первое, что нужно сделать — это выпить стакан воды, не вставая с постели. Сама она с вечера готовит в термосе горячую воду и выпивает её сразу после пробуждения, к утру температура воды примерно 40-45 градусов. Сообщила она в своём Telegram-канале.

"Почему бы просто не встать и налить воды? Когда человек в состоянии гиповолемии (состояние, при котором в результате избыточной потери жидкости уменьшается объём циркулирующей крови в организме - прим. ред.) начинает двигаться, у него активизируется вся сердечно-сосудистая система. А из-за недостатка жидкости кровь ещё густая, и клетки могут "слипаться", что повышает риск тромбозов. Это риск инсультов и инфарктов,” — написала она.

Употребление тёплой воды уменьшает эти риски.

Второе — между подъёмом и завтраком должно пройти минут 25-30.

Третье — выполнение гигиенических процедур.

И четвёртое — обязательный завтрак.

"Утром у нас самый высокий уровень кортизола — гормона стресса. Если в этот момент не поесть, но при этом активно двигаться и нагружать мозг, то организм начнёт разрушать мышечную ткань, а потом ещё и копить жировую. Успокоить кортизол способна пища, содержащая белок — яйца, кисломолочные продукты, рыба, бобовые, мясо", — пояснила специалист.

Норма белка на завтрак - 30 грамм. Чай или кофе Зухра Павлова рекомендует пить через час после еды.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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