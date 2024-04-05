Эндокринолог Павлова: на завтрак необходимо употреблять 30 грамм белка

Эндокринолог Павлова напомнила о необходимости завтракать

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, как провести идеальное утро, с точки зрения здоровья.

Фото: flickr.com by Глен Макларти is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первое, что нужно сделать — это выпить стакан воды, не вставая с постели. Сама она с вечера готовит в термосе горячую воду и выпивает её сразу после пробуждения, к утру температура воды примерно 40-45 градусов. Сообщила она в своём Telegram-канале.

"Почему бы просто не встать и налить воды? Когда человек в состоянии гиповолемии (состояние, при котором в результате избыточной потери жидкости уменьшается объём циркулирующей крови в организме - прим. ред.) начинает двигаться, у него активизируется вся сердечно-сосудистая система. А из-за недостатка жидкости кровь ещё густая, и клетки могут "слипаться", что повышает риск тромбозов. Это риск инсультов и инфарктов,” — написала она.

Употребление тёплой воды уменьшает эти риски.

Второе — между подъёмом и завтраком должно пройти минут 25-30.

Третье — выполнение гигиенических процедур.

И четвёртое — обязательный завтрак.

"Утром у нас самый высокий уровень кортизола — гормона стресса. Если в этот момент не поесть, но при этом активно двигаться и нагружать мозг, то организм начнёт разрушать мышечную ткань, а потом ещё и копить жировую. Успокоить кортизол способна пища, содержащая белок — яйца, кисломолочные продукты, рыба, бобовые, мясо", — пояснила специалист.

Норма белка на завтрак - 30 грамм. Чай или кофе Зухра Павлова рекомендует пить через час после еды.