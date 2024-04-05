Новый зарегистрированный в России препарат предназначен для лечения бактериальных инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами

В России зарегистрировали инновационный антибактериальный препарат для лечения хронических инфекций

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России зарегистрировали инновационный антибактериальный препарат "Фтортиазинон" в форме таблеток для лечения осложнённых хронических инфекций.

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Его разработали и произвели в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

Лекарство предназначено для лечения бактериальных инфекций, которые вызваны антибиотикорезистентными микроорганизмами. Оценка эффективности и безопасности показала благоприятный профиль безопасности и подтвердила высокую эффективность применения препарата.

"Сам фтортиазинон — антимикробный препарат, он может использоваться в ассоциации с антибиотиками, а также самостоятельно, что приводит к ослаблению тех микроорганизмов, которые вызвали то или иное инфекционно-воспалительное заболевание,” — заявил главный внештатный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.

У препарата нет аналогов в мире по механизму действия.