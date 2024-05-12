Nissan разгоняет прибыль: рекордные $2,7 миллиарда

За финансовый год, завершившийся в марте, прибыль Nissan увеличилась на 92%, достигнув 426,6 миллиардов иен ($2,7 миллиарда), при этом продажи выросли во всех ключевых глобальных рынках, за исключением Китая. Годовой объем продаж компании возрос почти на 20% и составил 12,7 триллиона иен ($81,5 миллиарда). В последнем квартале фискального года прибыль немного снизилась до 101,3 миллиарда иен ($650 миллионов) с 106,9 миллиарда иен годом ранее, хотя квартальные продажи увеличились на 13% до 3,5 триллиона иен ($22 миллиарда).
Генеральный директор Макото Утида объявил о стратегии роста компании, названной "The Arc", которая начала действовать с прошлого месяца и сосредоточена на электромобилях для увеличения продаж. Nissan планирует удержать лидерство на рынке электромобилей в Японии с помощью модели Ariya и представил новые модели в США, включая SUV Armada и Murano, а также роскошную модель Infiniti QX80.
Компания также анонсировала массовое производство электромобилей на основе нового поколения батарей к началу 2029 года, включая твердотельные батареи в различных моделях. В марте Nissan и Honda объявили о совместной работе над разработкой технологий для электромобилей и автоинтеллекта.
На следующий финансовый год Nissan прогнозирует прибыль в размере 380 миллиардов иен ($2,4 миллиарда), что на 11% меньше по сравнению с предыдущим годом из-за расходов на разработку и поддержку поставщиков. Несмотря на выгоду от слабого иена для японских экспортеров, в Nissan заявили о предпочтении стабильного курса валюты. По итогам года продажи автомобилей компании составили 3,44 миллиона единиц, что немного меньше прогнозов, но лучше, чем 3,3 миллиона годом ранее.
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