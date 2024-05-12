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Nissan разгоняет прибыль: рекордные $2,7 миллиарда

Прибыль Nissan выросла на 92% благодаря увеличению продаж за пределами Китая

2:19
Авто

За финансовый год, завершившийся в марте, прибыль Nissan увеличилась на 92%, достигнув 426,6 миллиардов иен ($2,7 миллиарда), при этом продажи выросли во всех ключевых глобальных рынках, за исключением Китая. Годовой объем продаж компании возрос почти на 20% и составил 12,7 триллиона иен ($81,5 миллиарда). В последнем квартале фискального года прибыль немного снизилась до 101,3 миллиарда иен ($650 миллионов) с 106,9 миллиарда иен годом ранее, хотя квартальные продажи увеличились на 13% до 3,5 триллиона иен ($22 миллиарда).

Прибыль Nissan выросла на 92% благодаря увеличению продаж за пределами Китая
Фото: Wikipedia by Kazyakuruma is licensed under CC BY-SA 4.0

Генеральный директор Макото Утида объявил о стратегии роста компании, названной "The Arc", которая начала действовать с прошлого месяца и сосредоточена на электромобилях для увеличения продаж. Nissan планирует удержать лидерство на рынке электромобилей в Японии с помощью модели Ariya и представил новые модели в США, включая SUV Armada и Murano, а также роскошную модель Infiniti QX80.

Компания также анонсировала массовое производство электромобилей на основе нового поколения батарей к началу 2029 года, включая твердотельные батареи в различных моделях. В марте Nissan и Honda объявили о совместной работе над разработкой технологий для электромобилей и автоинтеллекта.

На следующий финансовый год Nissan прогнозирует прибыль в размере 380 миллиардов иен ($2,4 миллиарда), что на 11% меньше по сравнению с предыдущим годом из-за расходов на разработку и поддержку поставщиков. Несмотря на выгоду от слабого иена для японских экспортеров, в Nissan заявили о предпочтении стабильного курса валюты. По итогам года продажи автомобилей компании составили 3,44 миллиона единиц, что немного меньше прогнозов, но лучше, чем 3,3 миллиона годом ранее.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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