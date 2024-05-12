Вадим Горшенин раскритиковал политологов за поверхностный анализ кадровых перестановок Владимира Путина

Вадим Горшенин высоко оценил кадровые перестановки Президента России

1:26 Your browser does not support the audio element. Политика Власть

Учредитель Pravda.Ru Вадим Горшенин выступил с критикой в адрес политологов, которые пустились в рассуждения в связи с предложением Президента РФ Владимира Путина новой кандидатуры на пост Министра обороны, а именно Андрея Рэмовича Белоусова. Соотвествующий пост был опубликован в Telegram-канале журналиста.

Фото: kremlin.ru by Сергей Гунеев is licensed under Creative Commons Attribution 3.0.

Вадим Валерьевич обвинил политологов в поверхностном анализе и необоснованных выводах, особенно в отношении ситуации с Сергеем Шойгу и его предполагаемом "понижении".

"Сергей Шойгу за последние месяцы совершал по три, а иногда и четыре командировки в неделю на предприятия ВПК, от которых требовал больше оружия для СВО, и он уже изучил все возможные вопросы недостатков в отработке оборонзаказа. Он сейчас — лучший специалист в стране по этому вопросу", — написал он.

Он высоко оценил потенциал Андрея Белоусова, отметив его опыт и возможности для реформирования системы оборонзаказов в условиях СВО.

Кроме того, глава Pravda.Ru раскритиковал представления о якобы "отстранении" Николая Патрушева, подчеркивая, что Владимир Путин ценит специалистов, доказавших свою компетентность.

В заключение, он призывал к анализу политических решений через призму стратегического государственного мышления, а не через призму склок и конфликтов.