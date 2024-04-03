Был назван напиток, способный увеличить продолжительность жизни и предотвратить опасные заболевания

Диетолог Соломатина: молочный улун может помочь продлить жизнь на 5 лет

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Молочный улун, по словам диетолога Елены Соломатиной, может помочь продлить жизнь, защищая организм от опасных свободных радикалов.

Фото: Pexels by Cup of Couple is licensed under CC0

"Молочный улун сдерживает их образование. Уже было доказано, что, если регулярно пить этот чай, можно продлить жизнь на пять лет", — поделилась Елена Соломатина.

По мнению Соломатиной, улун помогает защититься от болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также придает энергии без увеличения частоты сердечных сокращений, в отличие от кофе. Люди с гипертонией могут спокойно употреблять улун без опасений о резких изменениях артериального давления. В то же время, имеет смысл быть осторожными и не употреблять этот напиток в избытке в случае определенных недугов. По мнению диетолога, улун нежелателен при заболеваниях ЖКТ и печени, а также не рекомендуется при запорах, уточнила врач.