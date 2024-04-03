Был назван напиток, способный увеличить продолжительность жизни и предотвратить опасные заболевания

Молочный улун, по словам диетолога Елены Соломатиной, может помочь продлить жизнь, защищая организм от опасных свободных радикалов.
"Молочный улун сдерживает их образование. Уже было доказано, что, если регулярно пить этот чай, можно продлить жизнь на пять лет", — поделилась Елена Соломатина.
По мнению Соломатиной, улун помогает защититься от болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также придает энергии без увеличения частоты сердечных сокращений, в отличие от кофе. Люди с гипертонией могут спокойно употреблять улун без опасений о резких изменениях артериального давления. В то же время, имеет смысл быть осторожными и не употреблять этот напиток в избытке в случае определенных недугов. По мнению диетолога, улун нежелателен при заболеваниях ЖКТ и печени, а также не рекомендуется при запорах, уточнила врач.
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