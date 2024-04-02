Врач назвала добавку, из-за которой повышается риск рака груди

Риск рака груди может повыситься из-за неправильного приёма омега-3

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Алина Дзагурова рассказала, что для организма очень важны омега-3 жирные кислоты, которые можно получить из рыбьего жира. Они способны укрепить сосуды, улучшить работу сердца и мозга. Но всю пользу организм может получить, если принимать эту добавку правильно. Поэтому дозировку должен определять врач.

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Самыми опасными последствиями приёма рыбьего жира могут стать когнитивные нарушения и повышенный риск рака груди.

"Эта добавка может негативно сказаться на работе головного мозга, особенно при неправильном хранении и транспортировке. У человека могут возникнуть гипоксия и проблемы с памятью. Бесконтрольный прием рыбьего жира может повысить риск развития онкологических заболеваний груди, ухудшить фертильность", — констатировала врач.

Гастроэнтеролог добавила, что избыток жирных кислот в организме также негативно скажется на печени, что может привести к развитию жирового гепатоза.