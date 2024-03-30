О чём говорит шум в ушах: симптом может появляться из-за опасных болезней

Врач Зайцев: шум в ушах вызывается перепадом давления и болезнями мозга

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отоларинголог Владимир Зайцев перечислил главные причины, почему может возникать шум в ушах.

Фото: Flickr by agilemktg1 is licensed under Public domain

По его словам, прежде всего тиннитус появляется из-за переутомления и неврологических заболеваний, в том числе и из-за опухолей мозга. Если вы заметили у себя повторяющийся шум и звон в ушах, то лучше обратиться к врачу для выявления причины.

"Неприятный шум или звон в ушах может быть признаком серьезных проблем со здоровьем", — заявил отоларинголог.

Иногда тиннитус появляется по причине перепада кровяного давления. Оно может резко повыситься или упасть. Обычно у гипертоников появляется писк в ушах, а у гипотоников возникает неприятный гул.

Такой симптом может говорить и о раке мозга. Онкология нередко приводит к гулу в ухе или шуму. Но не стоит забывать, что может появляться только из-за стресса и перенапряжения.