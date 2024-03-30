Обратите внимание на эти симптомы: признаки заболеваний печени

Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова рассказала, что есть признаки, которые могут указывать на заболевания печени.
Так, по словам медика, важно обратить внимание в первую очередь на отёчность, постоянную усталость, тяжесть в правом боку.
"Отеки возникают при нарушении белково-синтетической функции печени. При дефиците альбумина жидкость не удерживается в кровеносном русле и заполняет ткани", — поделилась специалист.
Врач предупредила, что больная печень обычно долго не вызывает боли и дискомфорта. Такие ощущения появляются, если орган начинает увеличиваться в размерах.
Специалист добавила, что ещё сопутствующими симптомами могут быть апатия, сильная слабость, зуд кожи, чувство тошноты. Их не стоит игнорировать, и при обнаружении важно пройти обследование.
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