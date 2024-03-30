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Обратите внимание на эти симптомы: признаки заболеваний печени

Врач Ломова: отеки являются одними из первых признаков больной печени

Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова рассказала, что есть признаки, которые могут указывать на заболевания печени.

Врач Ломова: отеки являются одними из первых признаков больной печени
Фото: Департамент здравоохранения Томской области is licensed under public domain

Так, по словам медика, важно обратить внимание в первую очередь на отёчность, постоянную усталость, тяжесть в правом боку.

"Отеки возникают при нарушении белково-синтетической функции печени. При дефиците альбумина жидкость не удерживается в кровеносном русле и заполняет ткани", — поделилась специалист.

Врач предупредила, что больная печень обычно долго не вызывает боли и дискомфорта. Такие ощущения появляются, если орган начинает увеличиваться в размерах. 

Специалист добавила, что ещё сопутствующими симптомами могут быть апатия, сильная слабость, зуд кожи, чувство тошноты. Их не стоит игнорировать, и при обнаружении важно пройти обследование.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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