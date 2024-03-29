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Препаратов для пациентов с диабетом хватит всем: в Минпромторге заявили о регулярных поставках медикаментов

В Минпромторге РФ заявили о регулярных поставках препаратов против диабета

0:41
Здоровье

Пресс-служба Министерства промышленности и торговли Российской Федерации сообщила о регулярном поступлении на российский рынок препарата "Фиасп" для борьбы с диабетом. Препарат производится компанией "Ново Нордиск".

В Минпромторге РФ заявили о регулярных поставках препаратов против диабета
Фото: commons.wikimedia.org by Reza babaeian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Последняя значительная поставка, составившая более 90 тысяч упаковок, была осуществлена в январе текущего года. Важно отметить, что помимо оригинального препарата, на рынке присутствует несколько отечественных биоаналогов "Фиаспа", сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти.".

Ранее сообщалось, что взрослые пациенты с диабетом столкнулись с трудностями в получении сверхбыстрого инсулина аспарт "Фиасп".

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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