Препаратов для пациентов с диабетом хватит всем: в Минпромторге заявили о регулярных поставках медикаментов

В Минпромторге РФ заявили о регулярных поставках препаратов против диабета

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пресс-служба Министерства промышленности и торговли Российской Федерации сообщила о регулярном поступлении на российский рынок препарата "Фиасп" для борьбы с диабетом. Препарат производится компанией "Ново Нордиск".

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Последняя значительная поставка, составившая более 90 тысяч упаковок, была осуществлена в январе текущего года. Важно отметить, что помимо оригинального препарата, на рынке присутствует несколько отечественных биоаналогов "Фиаспа", сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти.".

Ранее сообщалось, что взрослые пациенты с диабетом столкнулись с трудностями в получении сверхбыстрого инсулина аспарт "Фиасп".