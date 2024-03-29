Чай с чудодейственными свойствами: обязательно добавьте его в свой рацион

Диетолог Соломатина: каркаде повышает иммунитет и понижает "плохой" холестерин

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина поделилась информацией о полезных свойствах чая каркаде.

Фото: Own work by Popperipopp is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Этот вид чая имеет в себе разные полезные вещества и витамины. Он помогает для профилактики атеросклероза, делает сосуды более крепкими, повышает иммунитет.

Специалист отметила, что в каркаде содержится большое количество витамина С, антиоксидантов.

"Каркаде принято пить для профилактики атеросклероза и улучшения состояния сосудов и капилляров. Помимо этого, напиток понижает уровень холестерина в крови за счет антиоксидантной активности, благоприятно воздействует на печень — она начинает продуцировать нормальный холестерин", — отметила Соломатина.

Однако не для всех этот чай может быть полезен. Если у вас есть пониженное давление, то стоит отказаться от каркаде, поскольку он имеет свойство его снижать.