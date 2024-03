Сохраняем талию тонкой: эндокринолог назвала полезные для сохранения талии продукты

Врач-эндокринолог Екатерина Бузинова поделилась информацией, что предотвратить появление жировых отложений в области талии можно при помощи употребления бобовых и цельного зерна.

Фото: commons.wikimedia.org by Victorgrigas is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported