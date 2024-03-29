Сохраняем талию тонкой: эндокринолог назвала полезные для сохранения талии продукты

Врач-эндокринолог Екатерина Бузинова поделилась информацией, что предотвратить появление жировых отложений в области талии можно при помощи употребления бобовых и цельного зерна.
Также специалист отметила, что есть один важный принцип для поддержания нормального веса и предотвращения накопления жира.
"Следует знать свою суточную норму калорий и не превышать ее. Если же человек ест больше, чем требуется, ему нужно увеличить физическую активность", — поделилась специалист.
Диетолог дала совет тем, кого не устраивает внешний вид талии и хочет её сделать более подтянутой, употреблять меньше простых углеводов. Их лучше заменить на сложные углеводы.
Также для достижения стройной талии следует добавить в рацион такие продукты, как не крахмалистые овощи, бобовые, цельнозерновые крупы. Важно больше есть клетчатки и зелени.
Если придерживаться такого питания, то и без физических нагрузок можно уменьшить массу тела.
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