Сохраняем талию тонкой: эндокринолог назвала полезные для сохранения талии продукты

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Эндокринолог Бузинова: бобовые помогут добиться плоского живота

Здоровье

Врач-эндокринолог Екатерина Бузинова поделилась информацией, что предотвратить появление жировых отложений в области талии можно при помощи употребления бобовых и цельного зерна.

Эндокринолог Бузинова: бобовые помогут добиться плоского живота
Фото: commons.wikimedia.org by Victorgrigas is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Также специалист отметила, что есть один важный принцип для поддержания нормального веса и предотвращения накопления жира.

"Следует знать свою суточную норму калорий и не превышать ее. Если же человек ест больше, чем требуется, ему нужно увеличить физическую активность", — поделилась специалист.

Диетолог дала совет тем, кого не устраивает внешний вид талии и хочет её сделать более подтянутой, употреблять меньше простых углеводов. Их лучше заменить на сложные углеводы.

Также для достижения стройной талии следует добавить в рацион такие продукты, как не крахмалистые овощи, бобовые, цельнозерновые крупы. Важно больше есть клетчатки и зелени.

Если придерживаться такого питания, то и без физических нагрузок можно уменьшить массу тела. 

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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