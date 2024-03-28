Погода коварна: ранней весной стоит носить пальто из шерсти

Врач-терапевт Людмила Лапа отметила, что весной изменчивая погода требует соответствующего выбора одежды, поскольку почва всё ещё холодная, но солнце уже начинает пригревать.
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Многие "снимают одежду" днём, но забывают надеть что-то тёплое вечером, когда становится прохладно. Разница в температуре может негативно повлиять на здоровье. Из-за ещё нерастаявшего снега в холодном воздухе образуется избыток влаги. Необходимо следить за тем, чтобы не перегреваться, одеваясь в слишком тёплую одежду.
"Можно надеть демисезонную синтепоновую куртку. Но лучше всего, конечно, шерстяное пальто, которое сохраняет тепло, "дышит" и организму не даёт переохладиться и перегреться. И обязательно надевайте лёгкую шапку", — порекомендовала Людмила Лапа.
По мнению специалиста, чтобы защититься от сильных порывов ветра, детей можно одеть в легкие осенние пальто, а под ними надеть теплые шерстяные свитера или жилетки для легкости расстегивания. Обязательно иметь при себе шарф, чтобы защитить горло от сильного ветра.
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