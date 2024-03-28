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Диетолог Джервасио: еда с сахаром провоцирует замедленный метаболизм

Диетолог Джервасио называет причиной замедленного метаболизма употребление продуктов с сахаром

1:30
Здоровье

Набор лишних килограммов без видимых причин является одним из признаков замедленного метаболизма.

Диетолог Джервасио называет причиной замедленного метаболизма употребление продуктов с сахаром
Фото: unsplash.com by Катал Мак ан Бхита is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Основным виновником замедления метаболизма диетолог Кэтрин Джервасио называет еду с добавлением сахара. Самыми опасными она считает магазинные сладости с большим сроком хранения. В их составе, как правило, присутствует много рафинированного сахара и вредных жиров. Об этом пишет Pronews.gr со ссылкой на диетолога.

Тем, кто не может отказать себе в удовольствии съесть что-нибудь сладкое, эксперт советует заменить покупные десерты на домашний фруктовый сорбет.

"Попробуйте приготовить фруктовый сорбет самостоятельно, используя натуральные подсластители, такие как мед или кленовый сироп. Для десерта подойдут замороженные ягоды, цитрусовый сок, манго или бананы. Такой сорбет содержит витамины, минералы и клетчатку, которые поддерживают метаболическое здоровье", — заявляет диетолог.

Второй продукт и одновременно самый плохой вариант завтрака — сладкие хлопья. Они провоцируют скачки сахара и плохо влияют на обмен веществ. Она советует на завтрак есть белки с полезными жирами. К примеру, яичницу с авокадо и шпинатом.

Третий продукт — это йогурт с добавками. В составе подобных йогуртов сахар и различные искусственные добавки, вредящие метаболизму. Лучше есть классический йогурт. В него можно добавить свежих фруктов и ягод.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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