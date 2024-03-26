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Невролог рассказала о возможных причинах прерывания ночного сна

Врач-невролог рассказала о возможных причинах ночных просыпаний

0:44
Здоровье

Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что просыпание по ночам может быть связано с рядом проблем.

Врач-невролог рассказала о возможных причинах ночных просыпаний
Фото: Openverse by COPPARIS2015 is licensed under CC0 1.0

Во-первых, это могут быть внешние раздражители: шум, свет, перепады температуры помещения, недостаток кислорода. Также нарушения сна могут быть связаны с позывами сходить по малой нужде, особенно если человек излишне много пил на ночь. Очень вредной и мешающей сну является привычка плотно ужинать перед сном или есть пищу с сильными вкусовыми качествами.

Если нарушения сна сопровождаются аритмией, одышкой, или кошмарными снами, то необходимо обратиться к психологу или психиатру. Нарушения сна являются одной из фундаментальных психических проблем. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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