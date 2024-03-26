Невролог рассказала о возможных причинах прерывания ночного сна

Врач-невролог рассказала о возможных причинах ночных просыпаний

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что просыпание по ночам может быть связано с рядом проблем.

Фото: Openverse by COPPARIS2015 is licensed under CC0 1.0

Во-первых, это могут быть внешние раздражители: шум, свет, перепады температуры помещения, недостаток кислорода. Также нарушения сна могут быть связаны с позывами сходить по малой нужде, особенно если человек излишне много пил на ночь. Очень вредной и мешающей сну является привычка плотно ужинать перед сном или есть пищу с сильными вкусовыми качествами.

Если нарушения сна сопровождаются аритмией, одышкой, или кошмарными снами, то необходимо обратиться к психологу или психиатру. Нарушения сна являются одной из фундаментальных психических проблем.