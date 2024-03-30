Психолог раскрыла простую хитрость, которая мгновенно останавливает панические атаки

Проявления панических атак — это мощные всплески страха. Признаки могут быть настолько интенсивными, что человек думает, что он умирает. Кейтлин Бейкер, психотерапевт и психолог из Аппалачского консультационного центра по улучшению жизни, специализирующаяся на лечении тревоги, поделилась простым методом, который сразу снимает приступ паники.
Чтобы избавиться от страха и беспокойства, неожиданный вкус кислого леденца или конфеты идеально подойдет, как говорит эксперт, переключив внимание на интенсивные ощущения на языке.
После того, как ваши вкусовые рецепторы на языке привыкнут к кислому вкусу, симптомы панической атаки должны снизиться.
Этот метод помогает успокоить миндалевидное тело — часть мозга, контролирующую реакцию "бей или беги", которая как раз и вызывает симптомы панической атаки.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.