Назван простой продукт, который снижает аппетит и не даст набрать вес

The Daily Express: арахис способен подавлять аппетит

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Натали Комова рассказала, что если есть нарушение питания и малоподвижный образ жизни, то человек начинает набирать лишний вес. Особенно опасно появление висцерального жира, который в свою очередь повышает риск заболеваний сердца, сахарного диабета, онкологии.

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Поэтому при налаживании питания важно добавить в рацион те продукты, которые имеют высокую пищевую ценность и полезные вещества. Диетолог советует в качестве перекуса использовать арахис.

Именно этот продукт является отличным источником клетчатки, белка и полезных жиров. Достаточно съесть небольшую горсть ореха, чтобы подавить аппетит и утолить голод.

"Кроме того, арахис содержит флавоноиды, фитостерины и ресвератрол. Эти вещества способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы и продлению активной жизни", — сказала врач.