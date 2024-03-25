Назван простой продукт, который снижает аппетит и не даст набрать вес

Диетолог Натали Комова рассказала, что если есть нарушение питания и малоподвижный образ жизни, то человек начинает набирать лишний вес. Особенно опасно появление висцерального жира, который в свою очередь повышает риск заболеваний сердца, сахарного диабета, онкологии.
Поэтому при налаживании питания важно добавить в рацион те продукты, которые имеют высокую пищевую ценность и полезные вещества. Диетолог советует в качестве перекуса использовать арахис.
Именно этот продукт является отличным источником клетчатки, белка и полезных жиров. Достаточно съесть небольшую горсть ореха, чтобы подавить аппетит и утолить голод.
"Кроме того, арахис содержит флавоноиды, фитостерины и ресвератрол. Эти вещества способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы и продлению активной жизни", — сказала врач.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.