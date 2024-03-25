Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи РАН обнаружили доказательства существования крымской Хазарии
Ученые рассказали, какие животные инстинкты остались у домашних питомцев
Россиянам стало сложнее снимать квартиры
Диетолог Суржик посоветовала не пытаться выбрать самый полезный кисломолочный напиток
Polestar утверждает, что остывающий рынок электромобилей — это не повод для беспокойства
Прохор Шаляпин стал собственником роскошной квартиры в Сочи в результате наследства
Семья экс-футболиста "Барселоны" Алвеса собирается взять в кредит €1 млн для его освобождения из тюрьмы
Новая одежда: стирать или нет перед тем, как надеть?
"ВСК": 25 млн россиян не могут решиться на поход к психологу
Назван простой продукт, который снижает аппетит и не даст набрать вес

The Daily Express: арахис способен подавлять аппетит

0:54
Здоровье

Диетолог Натали Комова рассказала, что если есть нарушение питания и малоподвижный образ жизни, то человек начинает набирать лишний вес. Особенно опасно появление висцерального жира, который в свою очередь повышает риск заболеваний сердца, сахарного диабета, онкологии.

The Daily Express: арахис способен подавлять аппетит
Фото: creativecommons.org by Abhay iari is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Поэтому при налаживании питания важно добавить в рацион те продукты, которые имеют высокую пищевую ценность и полезные вещества. Диетолог советует в качестве перекуса использовать арахис.

Именно этот продукт является отличным источником клетчатки, белка и полезных жиров. Достаточно съесть небольшую горсть ореха, чтобы подавить аппетит и утолить голод.

"Кроме того, арахис содержит флавоноиды, фитостерины и ресвератрол. Эти вещества способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы и продлению активной жизни", — сказала врач.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные

Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.

Впечатляющий вид: рассказываем о растении, которое имеет очень яркие цветки
Две страны ЕС скоро начнут выдавать «шенген» россиянам
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Путин не поверил Западу. За жертвы в "Крокусе" ответят террористы в Киеве
Стало известно, когда выйдут отмененные из-за теракта в "Крокусе" шоу "Маска" и "Сокровища Императора"
Легион "Свобода России"* — проект спецслужб в "обёртке" РОА Алексей Гончаров Желание счастья для всех у Льва Толстого сформировалось ещё с детства Сергей Лебедев Месть за "Крокус": ВКС РФ после нанесения ударов по зданиям ГУР, ударили по центрам СБУ в Киеве Любовь Степушова
Как выбрать самую ласковую кошку: какие породы можно выделить на фоне других
От омоложения до восстановления кожи: преимущества использования облепихового масла в уходе за лицом
В время награждения Алины Горносько на соревнованиях в Греции звучал фрагмент из Первого концерта Чайковского
В время награждения Алины Горносько на соревнованиях в Греции звучал фрагмент из Первого концерта Чайковского
Последние материалы
The Daily Express: арахис способен подавлять аппетит
Россиянам стало сложнее снимать квартиры
Диетолог Суржик посоветовала не пытаться выбрать самый полезный кисломолочный напиток
Polestar утверждает, что остывающий рынок электромобилей — это не повод для беспокойства
Прохор Шаляпин стал собственником роскошной квартиры в Сочи в результате наследства
Семья экс-футболиста "Барселоны" Алвеса собирается взять в кредит €1 млн для его освобождения из тюрьмы
Новая одежда: стирать или нет перед тем, как надеть?
"ВСК": 25 млн россиян не могут решиться на поход к психологу
Выбираете соседей для малины? Рассказываем к каким присмотреться
80-летняя россиянка поговорила с мошенниками и осталась без квартиры и сбережений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников