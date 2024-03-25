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Эти 4 неочевидных симптома говорят о сердечном приступе

Врач Шугушов: холодный пот и слабость являются признаками сердечного приступа

1:03
Здоровье

Врач-кардиолог Заур Шугушев рассказал, что обычно при сердечном приступе возникает сильная боль в груди. Однако иногда этого симптома не бывает, инфаркт может протекать практически без признаков. Поэтому о них важно знать, чтобы не пропустить опасное состояние.

Врач Шугушов: холодный пот и слабость являются признаками сердечного приступа
Фото: https://www.australiawidefirstaid.com.au is licensed under https://www.australiawidefirstaid.com.au/resources/heart-attack-symptoms-women

"Существует так называемый немой инфаркт, или безболевой инфаркт. Это когда происходит инфаркт, то есть некроз тканей сердца, а человек себя чувствует почти нормально, боли нет. Состояние у него критическое и умереть он может в любой момент", — сказал врач.

По словам врача, чаще всего такой тип инфаркта происходит у людей, страдающих сахарным диабетом. При этой болезни нервные окончания обычно поражены, поэтому человек не ощущает, что происходит отмирание части сердца.

Определить начало опасного состояния можно по наличию необоснованного страха смерти. Также появляется резкая слабость, холодный липкий пот, дискомфорт в области шеи, челюсти, животе и левой руке. 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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