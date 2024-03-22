Как эффективно снизить давление: добавьте в свой рацион эти продукты

Blood Pressure: продукты с калием снижают высокое кровяное давление

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Издание Blood Pressure опубликовало материал о том, что есть продукты, которые способны понизить высокое кровяное давление.

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Прежде всего, это относится к продуктам, которые богаты калием. Этот микроэлемент очень важен для организма человека, в частности для работы мозга, почек и сердца.

К продуктам с повышенным содержания калия относится картофель, банан, абрикос, спаржа, смородина, капуста, шпинат. Также для снижения артериального давления стоит обратить внимание на йогурт, яйца, тунец, миндаль, обезжиренное молоко, отруби и пшеничные ростки. Также врачи советуют гипертоникам уменьшить употребление соли.

"Если вы едите слишком много соли, в вашей крови будет больше натрия, а натрий удерживает воду. Это нарушает тонкий баланс натрия и калия", — подчеркивают специалисты.

Высокое давление нельзя игнорировать. Оно может привести к развитию других заболеваний. Поэтому важно скорректировать свой образ жизни и питание.