Какие проблемы решает лазерная шлифовка и насколько она действительно опасна?

Лазерное омоложение — это метод, который вызывает разнообразные ассоциации: от страха до ожидания мгновенной красоты. Но насколько страшна лазерная шлифовка на самом деле, зачем ее делают и кому она может помочь, а кому нет — разберемся с экспертом.
Лазерное омоложение представляет собой воздействие на кожу тонким лучом света разной длины волны, которое приводит к испарению клеток кожи. Это стимулирует регенерацию кожи, укрепляя и подтягивая ее, а также выравнивая рельеф.
Цена за сеанс лазерной шлифовки может начинаться от 25 000 рублей.
Лучше всего проводить процедуру в несолнечный период, с середины октября по начало марта.
Подготовка к процедуре включает поддержание необходимого уровня влаги в коже и защиту от солнца. За месяц до сеанса необходимо избегать загара и использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30. За 2-4 недели до процедуры стоит отказаться от косметики с гликолевой кислотой и ретинолом.
Для лазерной шлифовки используют два вида лазеров: эрбиевый и СО2 лазер. Выбор зависит от типа кожи и ожидаемого эффекта. В процессе процедуры врач подбирает параметры и учитывает степень чувствительности кожи.
В день процедуры косметолог удаляет макияж, использует местную анестезию и охлаждающий гель. После этого начинается обработка лазером, которая проводится в несколько этапов. После процедуры на коже появляются покраснения и корочки, что является нормальной реакцией.
Реабилитация может занять от 3 до 14 дней, в зависимости от типа лазера и интенсивности воздействия. В этот период необходимо защищать кожу от ультрафиолета и следить за ее состоянием.
Курс лазерной шлифовки часто состоит из одной процедуры, которую можно повторять раз в год. Однако в некоторых случаях может потребоваться более длительный курс.
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