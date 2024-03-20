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Какие проблемы решает лазерная шлифовка и насколько она действительно опасна?

Лазерная шлифовка — какие проблемы решает и так ли страшна на самом деле

2:35
Здоровье » Красота » Техника красоты

Лазерное омоложение — это метод, который вызывает разнообразные ассоциации: от страха до ожидания мгновенной красоты. Но насколько страшна лазерная шлифовка на самом деле, зачем ее делают и кому она может помочь, а кому нет — разберемся с экспертом.

Лазерное омоложение представляет собой воздействие на кожу тонким лучом света разной длины волны, которое приводит к испарению клеток кожи. Это стимулирует регенерацию кожи, укрепляя и подтягивая ее, а также выравнивая рельеф.

Какие проблемы решает?

  • Борется с дряблостью кожи;
  • Выравнивает морщины;
  • Убирает пигментные пятна;
  • Сглаживает рубцы, включая постакне;
  • Уменьшает расширенные поры.

Цена за сеанс лазерной шлифовки может начинаться от 25 000 рублей.

Лучше всего проводить процедуру в несолнечный период, с середины октября по начало марта.

Подготовка к процедуре включает поддержание необходимого уровня влаги в коже и защиту от солнца. За месяц до сеанса необходимо избегать загара и использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30. За 2-4 недели до процедуры стоит отказаться от косметики с гликолевой кислотой и ретинолом.

Для лазерной шлифовки используют два вида лазеров: эрбиевый и СО2 лазер. Выбор зависит от типа кожи и ожидаемого эффекта. В процессе процедуры врач подбирает параметры и учитывает степень чувствительности кожи.

В день процедуры косметолог удаляет макияж, использует местную анестезию и охлаждающий гель. После этого начинается обработка лазером, которая проводится в несколько этапов. После процедуры на коже появляются покраснения и корочки, что является нормальной реакцией.

Реабилитация может занять от 3 до 14 дней, в зависимости от типа лазера и интенсивности воздействия. В этот период необходимо защищать кожу от ультрафиолета и следить за ее состоянием.

Курс лазерной шлифовки часто состоит из одной процедуры, которую можно повторять раз в год. Однако в некоторых случаях может потребоваться более длительный курс.

Плюсы лазерного омоложения:

  • Улучшение цвета и рельефа кожи;
  • Проведение перед пластическими операциями;
  • Сочетание с другими процедурами для улучшения результатов;
  • Эффективность при лечении рубцов постакне.

Противопоказания к методике:

  • Беременность и лактация;
  • Воспалительные процессы в области проведения процедуры;
  • Герпес в стадии обострения.

Осложнения ЛАЗЕРНОЙ ШЛИФОВКИ: неужели всё так плохо? // Лазерная шлифовка// Лазерное омоложение
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Курчаева Зайнап
Проводит комплексное обследование органа зрения: определение остроты зрения (визометрия), измерение внутриглазного давления (пневмотонометрия, тонометрия по Маклакову), определение рефракции (авторефрактометрия), исследование поля зрения (компьютерная периметрия), осмотр переднего и заднего отрезка глаза (биомикроскопия), осмотр глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана, осмотр угла передней камеры (гониоскопия), взятие ресничек на демодекс, проба Норна, тест Ширмера, оптическую когерентную томографию переднего и заднего отрезка глаза, подбор очковой коррекции, лазерные методы лечения патологии глазного дна, офтальмологические инъекции: субконъюнктивальные и парабульбарные, удаление инородного тела роговицы и конъюнктивы.
Специалист Манукян Айк
Офтальмолог, лазерный хирург
Специалист Ганьшин Вячеслав
Сертифицированный специалист в области пластической и лазерной хирургии.
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