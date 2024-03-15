Забудьте о холестерине навсегда: врач рассказала о своих уникальных методах без таблеток

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Терапевт Пивоварова призвала убрать красное мясо и масло из рациона

0:57
Здоровье

Врач Оксана Пивоварова поделилась с россиянами методами борьбы с повышенным холестерином без применения медикаментов.

Терапевт Пивоварова призвала убрать красное мясо и масло из рациона
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно словам специалиста по терапии, важно исключить из рациона красное мясо, сливочное масло и жирное молоко. Такие изменения в питании могут помочь достичь нормального уровня холестерина в крови.

Также рекомендуется обогатить рацион свежими овощами, зеленью и фруктами, богатыми клетчаткой, витаминами и минералами.

"Клетчатка содержится в различных фруктах, овощах, бобах, луке, топинамбуре и цикории. Вместо сладких газированных напитков рекомендуется пить чистую негазированную воду", — отметила Пивоварова.

Также важно снизить вес при наличии избыточного веса, отказаться от вредных привычек и поддерживать нормализацию сна. Подобные рекомендации помогут предотвратить сердечный приступ, инсульт, ожирение, диабет и атеросклероз.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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