Откровение диетолога: почему подсолнечное масло — идеальный выбор

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Диетолог Дианова: подсолнечное масло полезнее оливкового

3:46
Здоровье

В последние годы оливковое масло стало особенно популярным среди жителей России. Этот тренд связан главным образом с тем, что оливковое масло играет ключевую роль в средиземноморской диете, которую считают образцом здорового питания. Однако, по составу полезных веществ и, следовательно, по своей пользе для организма, оливковое масло уступает подсолнечному маслу.

Диетолог Дианова: подсолнечное масло полезнее оливкового
Фото: torange. biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание", гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова.

Эксперт отметила, что как оливковое, так и подсолнечное масла состоят практически на 100% из жиров и имеют одинаковую калорийность.

"Принципиальное различие заключается в наличии насыщенных и ненасыщенных жиров, а именно полиненасыщенных жирных кислот, таких как Омега-6 и Омега-9. В оливковом масле содержится чуть больше насыщенных жиров, чем в подсолнечном. Например, на 100 грамм оливкового масла приходится 16,8 % насыщенных жиров, а на подсолнечном — 12,5 %. Но основная польза происходит от полиненасыщенных жирных кислот, которых больше в подсолнечном масле — 65 % против 13,2 % в оливковом. Следовательно, максимальная польза от растительных масел достигается именно при употреблении подсолнечного. В любом случае, оба масла полезны, но здесь играет свою роль некий патриотизм", — пояснила диетолог.

По словам Диановой, подсолнечное масло, наряду с тыквенным, можно назвать "российским суперфудом".

Полиненасыщенные жиры, богатые в подсолнечном масле, очень полезны для улучшения липидного профиля, что способствует повышению "хорошего" холестерина и снижению "плохого", а также оказывает благоприятное воздействие при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете и избыточном весе, утверждает специалист.

"При повышенном холестерине необходимо включить в рацион различные виды растительных масел. Ежедневно стоит употреблять по крайней мере одно блюдо, приправленное от одной чайной до одной столовой ложки нерафинированного масла", — подчеркнула она.

Улучшение липидного профиля также благотворно влияет на сердечно-сосудистые заболевания. Полиненасыщенные жиры помогают предотвратить развитие атеросклероза и снизить риск сосудистых катастроф и их рецидивов.

"При диагностировании гипертонической болезни или стенокардии, пациентам необходимо понимать важность употребления масел ежедневно. Это необходимо, поскольку питание играет ключевую роль в лечении. Мы не должны полагаться только на лекарства. Когда сердечные сосуды находятся под напряжением, каждый день употребление растительных масел помогает поддерживать уровень холестерина в норме и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний", — пояснила Дианова.

Растительные масла также полезны при диабетической нефропатии, поражающей почки при сахарном диабете. Люди, страдающие этим заболеванием, должны употреблять достаточное количество полиненасыщенных жирных кислот, подчеркнула врач.

Кроме того, растительные масла рекомендуется использовать при стремлении сбросить лишний вес. Диетолог отметила, что низкокалорийная пища, такая как салат и куриная грудка, обычно содержит незначительное количество жиров.

Однако такой рацион может оказать негативное воздействие на желчный пузырь, поэтому к салатам следует добавлять одну чайную или столовую ложку нерафинированного масла, чтобы обеспечить необходимое количество жиров и стимулировать сократительную функцию этого органа.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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