От чихания до серьезных проблем: вред от закрывания носа в момент чихания

Почему прикрытие носа рукой во время чихания может быть опасно для здоровья

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чихание представляет собой естественную защитную реакцию организма на раздражители, попадающие в полость носа. Однако прикрытие носа рукой в момент чихания может нанести серьезный вред здоровью, заявила оториноларинголог Эржэна Дымчикова.

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По мнению специалиста, раздражителями полости носа могут быть различные вещества: бактерии, вирусы, табачный дым, острые запахи, шерсть животных, пыльца растений, пыль, песок и другие микрочастицы. Иногда чихание может происходить при чистке ушей или под воздействием яркого света.

"Чихание помогает организму избавиться от раздражителей в носовой полости. Этот процесс осуществляется за счет короткого, но интенсивного вдоха и резкого выдоха через нос при высоком давлении. Иными словами, раздражающие вещества выводятся наружу под сильным давлением воздуха", — подчеркивает врач.

Поэтому, если вы закрываете нос рукой во время чихания, раздражители могут проникнуть в среднее ухо под давлением и вызвать средний отит. Кроме того, излишнее давление может привести к разрыву микрососудов в голове, предупреждает специалист.

В связи с этим эксперт рекомендует чихать в салфетку, платок или в сгиб локтя, если под рукой нет доступных средств.