Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый игрок московского ЦСКА Риванди признался, что никак не может привыкнуть к холодам в России
В Европарламенте потребовали от России вернуть Румынии золотой запас, переданный ей еще в начале прошлого века
Водителям перечислили 7 способов, способных продлить ресурс коробки-"робота"
Ученые обнаружили напиток, который способен избавить от морщин
Минэнерго РФ: потребности внутреннего рынка в топливе будут удовлетворены
Генсек НАТО сделал заявление, что альянсу хватит мощностей для производства снарядов для Украины
США продолжают попытки "оторвать" Центральную Азию от России и Китая
Команда Nouns выиграла отборочные испытания Elite League по Dota 2 для региона Северной Америки
Путин заявил, что база для реализации национальных проектов сформирована
От чихания до серьезных проблем: вред от закрывания носа в момент чихания

Почему прикрытие носа рукой во время чихания может быть опасно для здоровья

1:19
Здоровье

Чихание представляет собой естественную защитную реакцию организма на раздражители, попадающие в полость носа. Однако прикрытие носа рукой в момент чихания может нанести серьезный вред здоровью, заявила оториноларинголог Эржэна Дымчикова.

Почему прикрытие носа рукой во время чихания может быть опасно для здоровья
Фото: Wikipedia by https://pixabay.com/en/users/Mojpe-885231/ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению специалиста, раздражителями полости носа могут быть различные вещества: бактерии, вирусы, табачный дым, острые запахи, шерсть животных, пыльца растений, пыль, песок и другие микрочастицы. Иногда чихание может происходить при чистке ушей или под воздействием яркого света.

"Чихание помогает организму избавиться от раздражителей в носовой полости. Этот процесс осуществляется за счет короткого, но интенсивного вдоха и резкого выдоха через нос при высоком давлении. Иными словами, раздражающие вещества выводятся наружу под сильным давлением воздуха", — подчеркивает врач.

Поэтому, если вы закрываете нос рукой во время чихания, раздражители могут проникнуть в среднее ухо под давлением и вызвать средний отит. Кроме того, излишнее давление может привести к разрыву микрососудов в голове, предупреждает специалист.

В связи с этим эксперт рекомендует чихать в салфетку, платок или в сгиб локтя, если под рукой нет доступных средств.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Озотамнус - красивейший цветок для украшения сада
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Стало известно, сколько минут в день нужно тратить на ходьбу
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Финляндия из-за русофобии теперь будет выбирать "между чумой и холерой" Любовь Степушова Владимир Путин не хочет разговаривать с Владимиром Зеленским Дмитрий Плотников В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Рассказываем, как бороться с проволочником и восстановить прежний вид садового участка
В Финляндии требуют, чтобы ЕС заставил Японию отказаться от российской древесины
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
Последние материалы
"Пабло F1" и "Бордо 237" — самые сладкие и лёгкие сорта свёклы
Потанин собирается обьединить Росбанк и "Тинькофф"
Science Advances: анализ крови поможет выявить лишение сна с точностью 99%
Вишнёвый крем: этот десерт готовится из нескольких простых ингредиентов
В Нидерландах надеются на скорейшую экстрадицию Промеса из ОАЭ
Почему прикрытие носа рукой во время чихания может быть опасно для здоровья
Путин принимает участие в церемонии начала строительства ВСМ и заливки бетона на атомной электростанции
В ОАЭ запустили страховой полис от пятен кетчупа
Компания Kia показала, как будет выглядеть новый седан K4
Евросоюз выбирает оружие вместо денег
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников