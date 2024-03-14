После перенесенного коронавируса могут обостриться или появиться более 70 болезней

"Мозговой туман": врач рассказал о заболеваниях, которые могут появиться после ковида

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с ТАСС о заболеваниях, которые могут возникнуть у человека, который перенес коронавирус. По словам доктора, избежать последствий ковида может помочь вакцинация.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Christopher Gross

"На сегодняшний день обнаружено уже свыше 70 заболеваний, связанных с постковидным состоянием, симптомов более 200", — утверждает врач.

По его словам, заболевания делятся на три категории.

К первой группе можно отнести те заболевания, к которым человек был предрасположен. Постковид может повлиять на их обострение или возникновение.

Во вторую группу вошли заболевания, которые проявляются из-за длительного воспалительного процесса, связанного с нервной системой, а обобщенное состояние человека при этих нарушениях называется "мозговой туман".

"Это тяжелое состояние, когда у человека плохо работает сознание, вплоть до того, что люди теряют свои навыки, например, устного счета. Также наблюдается затуманенность сознания, человек очень медленно соображает", — отметил Болибок.

За последние годы пандемии COVID-19 выросло число мелких аварий на дорогах и нарушения, что, как считает врач, может быть связано с нарушением когнитивных функций из-за постковида.

Третья группа заболеваний подразумевает нарушение свертываемости крови и воспаление сосудистого русла.