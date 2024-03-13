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Избегайте вредных привычек при приготовлении лапши быстрого приготовления: советы врача

Как сделать лапшу быстрого приготовления более полезной: советы гастроэнтеролога

1:30
Здоровье

Российский врач-гастроэнтеролог, к. м. н. Владимир Неронов, подчеркнул, что чтобы сделать быструю лапшу более полезной или хотя бы легкой для пищеварения, следует избегать использования прилагаемых к ней пакетиков с приправами и жиром. Этот продукт, по словам специалиста, рекомендуется употреблять не чаще одного раза в месяц.

Как сделать лапшу быстрого приготовления более полезной: советы гастроэнтеролога
Фото: https://kz.kursiv.media/wp-content/uploads/2023/03/problema-s-vozvratom-eksportnogo-nds-ostanavlivaet-razvitie-zavoda-na-600-rabochix-mest-6-1280x960.jpg

"Существует простой способ уменьшить вред от быстрой лапши. Достаточно заменить специи из пакетиков на привычные соль и перец. Хотя вкус может быть менее насыщенным, блюдо станет более безопасным", — отметил гастроэнтеролог.

Также добавление овощей к "быстрой" лапше может увеличить ее пользу. Однако такая еда подходит лишь для разового приема пищи и только для тех, кто не страдает хроническими заболеваниями ЖКТ.

Стоит отметить, что быстрая лапша изготавливается из муки первого сорта, которая бедна микронутриентами и обжарена в масле. Сами по себе такие макаронные изделия бесполезны для организма и не являются оптимальным выбором для желающих похудеть.

Специи, прилагаемые к блюду, представляют основную опасность для здоровья. Они содержат пальмовое масло, увеличивающее риск развития болезней сердца и сосудов, а также антиоксиданты, глутамат натрия и усилители вкуса. Без клетчатки и с полностью углеводным составом, такой тип питания категорически противопоказан людям, страдающим сахарным диабетом.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гришин Максим
Врач психиатр-нарколог
Специалист Березанцев Андрей
Психотерапевт, психиатр
Специалист Поплевченков Константин
Главный врач, психиатр-нарколог
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