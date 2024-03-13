Как сохранить здоровье зубов: рекомендации стоматолога о вечерней гигиене

Вечерняя чистка зубов: почему необходимо помнить о его важности

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Необходимо всегда помнить о важности вечерней чистки зубов, подчеркнула российский стоматолог-терапевт Елена Шестакова. По мнению специалиста, вечерняя гигиена зубов не уступает по значимости утренней. Она объясняет, что вечерняя чистка необходима для удаления остатков пищи и бактерий, накопившихся за день. С другой стороны, утренняя чистка направлена на удаление налета, образовавшегося во время сна, и сохранение свежего дыхания.

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"Утреннее чистение помогает избавиться от бактерий и налета, скопившихся во рту во время сна. Кроме того, это поддерживает свежесть дыхания в течение дня. Вечерняя гигиена еще более важна, так как за день в полости рта накапливаются остатки пищи и бактерии," — отмечает врач.

Эксперт подчеркивает, что по ночам снижается выделение слюны, что способствует активному размножению бактерий, что, в свою очередь, может вызвать кариес и заболевания десен.

Стоматолог рекомендует тщательно чистить зубы не менее двух минут. За это время можно достичь всех участков полости рта, убрать налет и при этом не повредить десны и эмаль зубов.