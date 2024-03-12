Пониженное давление: гипотония и ее причины

Пониженное артериальное давление: причины и лечение

3:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Снижение артериального давления не всегда является патологией. В норме это наблюдается у молодых людей, худых или занимающихся спортом, а также у жителей высокогорных районов. Однако пониженное давление может быть также результатом различных заболеваний, таких как анемия, эндокринные расстройства или нарушения обмена веществ. Органические повреждения нервной системы, шоковое состояние, передозировка препаратов, снижающих давление, также могут привести к гипотонии.

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Существует несколько видов гипотонии:

Ортостатическая гипотония, которая проявляется при резком изменении положения тела. Это может сопровождаться головокружением, потемнением в глазах и слабостью.

Компенсаторная гипотония, возникающая как адаптация к условиям жизни в горных районах.

Постпрандиальная гипотония, которая возникает через некоторое время после приема пищи.

У спортсменов часто наблюдается пониженное артериальное давление в сочетании с брадикардией (замедленным сердечным ритмом) из-за постоянных физических нагрузок. Этот синдром также может возникать у метеозависимых людей. К группе риска относятся беременные, лица с гипотиреозом и вегетососудистой дистонией.

Пониженное давление может также наблюдаться при состояниях, угрожающих жизни, таких как шок, острая сердечная недостаточность, инфаркт миокарда или обезвоживание.

Для диагностики гипотонии могут использоваться суточный мониторинг артериального давления, анализ крови, ЭКГ и изучение уровня гормонов щитовидной железы. Кроме того, рекомендуется консультация с неврологом.

В лечении пониженного давления рекомендуется положить больного на кровать с поднятыми ногами на 35-45 градусов относительно тела. Могут помочь крепкий сладкий чай и таблетка кофеина. Если приступ не проходит в течение 40-50 минут, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Если приступы гипотонии часто повторяются, может потребоваться курсовая терапия, зависящая от причин этого состояния. Это может включать применение препаратов железа при железодефицитной анемии, ноотропы для улучшения кровоснабжения мозга и адреномиметики для интенсивной терапии при состояниях, угрожающих жизни.

Физиотерапевтические процедуры, такие как душ Шарко, массаж воротниковой зоны и сеансы электросна, также могут оказать положительное воздействие.

Вегетососудистая дистония представляет собой ряд нарушений в работе вегетативной нервной системы, ответственной за регуляцию работы внутренних органов и систем. Лечение этого состояния включает в себя массаж, физиотерапию, водолечение, дыхательную гимнастику и другие методы. Для медикаментозного лечения используются адаптогены, нейролептики, антиаритмические средства, антидепрессанты, витамины, ноотропы и другие препараты.

Профилактика вегетососудистой дистонии направлена на общее укрепление организма, включая регулярный сон, умеренную физическую активность, полноценное питание и избегание вредных привычек.