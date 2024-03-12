Основными симптомами сахарного диабета второго типа являются резкая потеря веса, жажда, а также учащенное мочеиспускание

Терапевт Пивоварова назвала сновные симптомамы сахарного диабета

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

О симптомах сахарного диабета второго типа рассказала профессор кафедры терапии Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.

Фото: openverse by Gia Willow Alexa Annermarken is licensed under CC BY-SA 2.0

В беседе с NEWS. ru она подчеркнула, что основными признаками этого заболевания являются резкая потеря веса, частое ощущение жажды и учащенное мочеиспускание, особенно ночью.

По мнению специалиста, постоянное желание употреблять сладкое не всегда свидетельствует о наличии сахарного диабета, а указывает скорее на увеличенное энергопотребление при физической или умственной нагрузке. Глюкоза является основным источником энергии для нервной и мышечной тканей организма.

Для профилактики диабета важно ограничивать потребление сахара. Рекомендуемое суточное количество сахара для взрослых составляет 30 граммов в день, что примерно соответствует семи чайным ложкам. Следует учитывать содержание глюкозы в овощах, фруктах и других продуктах.