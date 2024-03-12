Отбеливание зубов в домашних условиях: простые ингредиенты для белоснежной улыбки

Для тех, кто мечтает о белоснежной улыбке, но не готов тратить кучу денег на процедуры в клиниках, существует несколько проверенных способов отбеливания зубов в домашних условиях от homemadeforelle.com, используя простые ингредиенты.
Для приготовления отбеливателя смешайте 2 столовые ложки 3% перекиси водорода с 3 чайными ложками пищевой соды до получения пасты. Окуните щетку в эту смесь и чистите зубы обычным образом. После 2-минутного воздействия сполосните рот и почистите зубы обычной пастой, чтобы убедиться в отсутствии остатков перекиси и соды.
Смешайте 2 столовые ложки 3% перекиси водорода с 2 столовыми ложками воды и полощите рот этим раствором в течение минуты, затем выплюньте. После почистите зубы обычной пастой, чтобы удалить остатки раствора.
Смочите кончик щетки и обваляйте его в измельченном активированном угле, затем чистите зубы круговыми движениями. Оставьте на несколько минут, затем промойте рот и почистите зубы обычной пастой.
Эти способы работают, потому что перекись водорода и активированный уголь способствуют удалению пигментации на поверхности зубов, вызванной напитками, такими как кофе или вино. Активированный уголь также может помочь в борьбе с вредными бактериями в ротовой полости, предотвращая кариес и заболевания десен.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дом-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.