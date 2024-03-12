Отбеливание зубов в домашних условиях: простые ингредиенты для белоснежной улыбки

Сияющая улыбка: три рецепта для отбеливания зубов в домашних условиях

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье Стоматология Профилактика

Для тех, кто мечтает о белоснежной улыбке, но не готов тратить кучу денег на процедуры в клиниках, существует несколько проверенных способов отбеливания зубов в домашних условиях от homemadeforelle.com, используя простые ингредиенты.

Фото: unsplash.com by Lesly B. Juarez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Перекись и сода

Для приготовления отбеливателя смешайте 2 столовые ложки 3% перекиси водорода с 3 чайными ложками пищевой соды до получения пасты. Окуните щетку в эту смесь и чистите зубы обычным образом. После 2-минутного воздействия сполосните рот и почистите зубы обычной пастой, чтобы убедиться в отсутствии остатков перекиси и соды.

Перекись и вода

Смешайте 2 столовые ложки 3% перекиси водорода с 2 столовыми ложками воды и полощите рот этим раствором в течение минуты, затем выплюньте. После почистите зубы обычной пастой, чтобы удалить остатки раствора.

Активированный уголь

Смочите кончик щетки и обваляйте его в измельченном активированном угле, затем чистите зубы круговыми движениями. Оставьте на несколько минут, затем промойте рот и почистите зубы обычной пастой.

Эти способы работают, потому что перекись водорода и активированный уголь способствуют удалению пигментации на поверхности зубов, вызванной напитками, такими как кофе или вино. Активированный уголь также может помочь в борьбе с вредными бактериями в ротовой полости, предотвращая кариес и заболевания десен.

Как отбелить зубы в домашних условиях. Мнение стоматолога