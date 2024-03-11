Когда следует вызывать скорую, если болит низ живота, объяснила врач Негорелова

Акушер-гинеколог Негорелова рассказала, когда нужно вызывать скорую при болях внизу живота

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач акушер-гинеколог сети "Клиника Фомина" Софья Негорелова перечислила опасные причины боли внизу живота.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Медик отметила, что причинами боли внизу живота могут быть болезни желудочно-кишечного тракта, менструальные боли, заболевания мочевыделительной системы, аппендецит или отравление.

Ранее доктор Александр Мясников назвал причины головной боли.

Она отметила, что об отравлении могут говорить сопутсвующие симпотомы — тошнота, рвота, повшение температуры тела.

"В любом случае, если боль возникла остро и ваше состояние ухудшается, и при этом боль нарастает, необходимо вызвать скорую помощь. Это может быть вопрос жизни и смерти, — цитирует слова акушера-гинеколога "Вечерняя Москва".

Врач предупредила, что не стоит подавлять боль обезболивающими препаратами.