Когда следует вызывать скорую, если болит низ живота, объяснила врач Негорелова

Врач акушер-гинеколог сети "Клиника Фомина" Софья Негорелова перечислила опасные причины боли внизу живота.
Медик отметила, что причинами боли внизу живота могут быть болезни желудочно-кишечного тракта, менструальные боли, заболевания мочевыделительной системы, аппендецит или отравление.
Ранее доктор Александр Мясников назвал причины головной боли.
Она отметила, что об отравлении могут говорить сопутсвующие симпотомы — тошнота, рвота, повшение температуры тела.
"В любом случае, если боль возникла остро и ваше состояние ухудшается, и при этом боль нарастает, необходимо вызвать скорую помощь. Это может быть вопрос жизни и смерти, — цитирует слова акушера-гинеколога "Вечерняя Москва".
Врач предупредила, что не стоит подавлять боль обезболивающими препаратами.
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