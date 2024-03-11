Как не повторить трагическую участь Миронова: "красные флаги" — головная боль и смерти родственников

Доктор Мясников: сильная головная боль может быть из-за аневризмы

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если резко и очень сильно заболела голова — вызывайте скорую, призвал врач и телеведущий Александр Мясников в своей программе "О самом главном" на телеканале "Россия".

Фото: ВК Александра Мясникова

У всех с той или иной периодичностью случается головная боль, и отношение к этому симптому бытует довольно легкомысленное: ну подумаешь, выпил таблетку — и всё.

"Но болеть-то может и по серьёзной причине — например, из-за опухоли мозга", — предупредил Мясников.

Особенную настороженность должно вызывать усиление головной боли при кашле. Или если голова никогда не беспокоила, а после 50 лет стала болеть — пишите завещание, а лучше обратитесь к врачу.

Ещё одной опасной причиной может быть аневризма. В этом случае головная боль обычно очень сильная — настолько, что люди готовы биться головой об стену.

"Это очень опасный симптом — это значит, что вот-вот рванёт. Андрей Миронов так умер на сцене", — напомнил медик.

Коварство аневризмы в том, что пока не произойдёт катастрофа, она никак себя не проявляет. Если кто-то из ваших родственников умер от разрыва аневризмы, пройдите обследование — нередко она имеет наследственную природу.

Если голова заболела резко и очень сильно — немедленно звоните в скорую, заключил теледоктор.