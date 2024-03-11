Как не повторить трагическую участь Миронова: "красные флаги" — головная боль и смерти родственников

Если резко и очень сильно заболела голова — вызывайте скорую, призвал врач и телеведущий Александр Мясников в своей программе "О самом главном" на телеканале "Россия".
У всех с той или иной периодичностью случается головная боль, и отношение к этому симптому бытует довольно легкомысленное: ну подумаешь, выпил таблетку — и всё.
"Но болеть-то может и по серьёзной причине — например, из-за опухоли мозга", — предупредил Мясников.
Особенную настороженность должно вызывать усиление головной боли при кашле. Или если голова никогда не беспокоила, а после 50 лет стала болеть — пишите завещание, а лучше обратитесь к врачу.
Ещё одной опасной причиной может быть аневризма. В этом случае головная боль обычно очень сильная — настолько, что люди готовы биться головой об стену.
"Это очень опасный симптом — это значит, что вот-вот рванёт. Андрей Миронов так умер на сцене", — напомнил медик.
Коварство аневризмы в том, что пока не произойдёт катастрофа, она никак себя не проявляет. Если кто-то из ваших родственников умер от разрыва аневризмы, пройдите обследование — нередко она имеет наследственную природу.
Если голова заболела резко и очень сильно — немедленно звоните в скорую, заключил теледоктор.
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