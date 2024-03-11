Белый хлеб и метаболический синдром: советы доктора Гинзбурга по здоровому питанию

Как питание влияет на здоровье: рекомендации врача о важности пищевых волокон и опасностях белого хлеба

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сообщение доктора Михаила Гинзбурга подчеркивает важность здорового питания и указывает на потенциальные негативные последствия потребления белого хлеба и других продуктов с высоким содержанием быстрых углеводов.

Фото: "Pumpkin-Seed Bread Again" by Editor B is licensed under CC BY 2.0.

Пищевые волокна, содержащиеся в овощах, зелени, фруктах, бобовых, кашах, ягодах и хлебе из муки грубого помола, играют важную роль в поддержании здоровья. Они помогают улучшить работу желудочно-кишечного тракта, поддерживают здоровую микрофлору кишечника и способствуют нормализации обмена холестерина.

Следовательно, важно включать в рацион питания достаточное количество пищевых волокон, чтобы поддерживать общее здоровье и профилактировать различные заболевания, связанные с нарушением обмена веществ и метаболическим синдромом.