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Мелатонин: ключ к продлению здоровой жизни - открытия российского ученого

Гормон мелатонин: новые перспективы для здоровья и долголетия

1:48
Здоровье

В борьбе за продление здоровой жизни, ученые показывают интерес к гормону мелатонину, заявил российский ученый, кандидат биологических наук, руководитель лаборатории патологии клетки РНЦХ имени академика Петровского Давид Арешидзе, подчеркнув, что наука в настоящее время испытывает увлечение мелатонином.

Гормон мелатонин: новые перспективы для здоровья и долголетия
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению эксперта, мелатонин отвечает за регуляцию биоритмов в организме человека. Он производится в эпифизе (шишковидной железе) мозга, а также частично другими клетками, распределенными по всему телу. Кроме того, этот гормон участвует в поддержании иммунитета, снижает воздействие стресса и замедляет процессы старения.

Отмечается, что основная проблема заключается в том, что мелатонин синтезируется только в полной темноте. Однако большинство людей (до 90% населения в России) живут в условиях светового загрязнения. Выработку мелатонина нарушает искусственное освещение в городах в ночное время, а также свет, излучаемый гаджетами. Кроме того, выработка мелатонина резко снижается с возрастом: к 40 годам она почти в 6 раз ниже, чем в молодом возрасте, к 20 годам.

Проведенные исследования на животных в РНЦХ показали, что из-за дефицита мелатонина при световом загрязнении происходит ускоренное старение, что приводит к сокращению продолжительности жизни на 15-17%. Применение специальных препаратов на основе этого гормона в качестве добавок позволило продлить жизнь и улучшить ее качество. Кроме того, был обнаружен эффект защиты от онкологических заболеваний.

"Мы предполагаем, что начало приема мелатонина с 35-40 лет может замедлить процессы старения и уменьшить риск онкологии", — подводит итоги ученый.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
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