Спасение от ампутации ноги: хирургическое чудо в Волгограде для 67-летнего мужчины

Волгоградские хирурги спасли ногу мужчине, проведя ему уникальную операцию

0:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Из-за сужения сосудов мужчина страдал от постоянных болей в ноге. Специалисты Областной больницы №1 провели операцию, в ходе которой осуществили восстановление проходимости аорты с использованием стента.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 2nd Class Joseph Seavey is licensed under U.S. federal government,

Это вмешательство представляло собой сложную задачу, поскольку длина сужения достигала 0,5 м. Хирурги провели операцию с использованием метода прокола через руку.

На данный момент пациент уже выписан из больницы и чувствует себя хорошо, сообщают novostivolgograda.ru.