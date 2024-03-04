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Недостаток микроэлементов в продуктах: мнение специалиста и рекомендации по диете от врача Чепыговой

Простые правила для поддержания здорового рациона: советы врача-эндокринолога Чепыговой

2:17
Здоровье

Согласно заявлению врача-эндокринолога Кристины Чепыговой из Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, имеется мнение о недостаточном содержании необходимых микроэлементов в современных продуктах, однако это утверждение не имеет научного подтверждения. В своих диетологических рекомендациях по составу сбалансированного рациона она отмечает, что даже простейший рацион может обеспечить организм человека всеми необходимыми элементами.

Простые правила для поддержания здорового рациона: советы врача-эндокринолога Чепыговой
Фото: yavtope.ru

По мнению специалиста, ежедневное потребление до 30 граммов пищевых волокон (клетчатки) достаточно для взрослого человека. Самые богатые клетчаткой зерновые продукты на 100 граммов приготовленной крупы включают булгур (4,5 г), гречку (4,5 г), полбу (3,9 г), цельнозерновые макароны (3,9 г) и перловку (3,8 г), в то время как белый рис содержит всего 0,4 грамма клетчатки.

Врач подчеркивает, что продукты питания представляют собой естественные комплексы витаминов и минералов, которые организм человека может эффективно усвоить и использовать. Однако биологически активные добавки (БАДы), хотя и предназначены для компенсации дефицита витаминов, не всегда эффективны и иногда могут негативно сказаться на работе отдельных органов и систем организма, особенно если принимаются без назначения врача.

Согласно врачу-эндокринологу, дефицит витаминов в организме не зависит от времени года. Группы риска по развитию гиповитаминоза включают людей старше 65 лет, новорожденных детей (особенно недоношенных), пациентов в послеоперационный период, людей с хроническими заболеваниями ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь) и лиц, злоупотребляющих алкоголем.

Чтобы предотвратить развитие дефицита витаминов, Чепыгова рекомендует включать в ежедневный рацион пять или более порций овощей и фруктов, три-четыре цельнозерновых продукта (крупы, зерновой хлеб, паста), два-три продукта, богатых белком (бобовые, рыба, яйца, мясо) и два-три молочных или кисломолочных продукта.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
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Простые правила для поддержания здорового рациона: советы врача-эндокринолога Чепыговой
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