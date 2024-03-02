Гормон стресса и жировой слой на животе: как избежать накопления жира

Одна из распространенных причин накопления жира в области живота связана с кортизолом, который является гормоном стресса. Этот гормон может оказывать влияние на обмен углеводов, что приводит к повышению уровня глюкозы, а впоследствии — инсулина.
В результате, даже при усердных тренировках человек может испытывать трудности с удалением жира на животе. Специалисты отмечают, что кортизол может быть вырабатываться в условиях голодания и гипогликемии. Поэтому, если у кого-то возникают проблемы с засыпанием, он находится в состоянии стресса или часто просыпается ночью, стоит избегать диет с низким содержанием углеводов.
В питании необходимо включать полезные углеводы, чтобы улучшить качество сна и снизить уровень кортизола. Как пояснили эксперты, это важно потому, что качество сна оказывает влияние на вес. Специалисты рекомендуют включать в рацион сезонные овощи-корнеплоды и поддерживать баланс между белками, жирами и углеводами.
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