Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стейк из тунца со сливочно-манговым соусом: как быстро приготовить оригинальное блюдо на ужин
В Севастополе прошла воздушная тревога
Снятый с рейса из-за запаха табака боец СВО решил подать в суд на авиакомпанию "Победа"
Москва успешно наращивает в свой адрес поток иностранных туристов
Марк Джонсон: Прежде чем положить что-то в чемодан, спросите у персонала, можно ли выносить это из отеля
Politico: заявление Макрона об отправке военных на Украину лишь нанесло вред Киеву
В Сети появилось старое фото молого Шнурова
Как правильно ухаживать за каллами
На западе Бразилии бушует наводнение
Сбалансированное и грамотное питание в разном возрасте: главные инструкции по оптимизации здоровья

Нутрициолог Белоусова рассказала, в каком возрасте диета может быть опасна для здоровья

1:25
Здоровье

Не каждый период жизни подходит для диеты. В различных ситуациях важно учитывать биологические процессы.

Нутрициолог Белоусова рассказала, в каком возрасте диета может быть опасна для здоровья
Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

В период активного роста и формирования тканей, особенно костной, не рекомендуется нагружать организм дополнительными ограничениями в питании.

До 25 лет организм находится в стадии биологического развития, что сопровождается активным накоплением тканей, включая костную. В этот период следует избегать резких изменений в рационе и диетических ограничений, подчеркивает врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.

Введение диеты до 25 лет может помешать нормальным биологическим процессам.

Поэтому особенно важно придерживаться сбалансированного питания. Следует помнить, что диета представляет собой комплекс биологически активных веществ, которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на организм.

С 25 лет необходимо начинать контролировать свой вес.

В возрасте от 35 до 40 лет у мужчин рекомендуется обращать внимание на состояние сердечно-сосудистой системы, в то время как женщины должны уделить больше внимания гормональному балансу.

После 50 лет отказ от мяса может привести к недостатку железа, потере силы и снижению иммунитета, поэтому вегетарианство в этом возрасте не рекомендуется.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Лебедченко Екатерина
Занимается лечением атопического дерматита, себорейного дерматита, угревой болезни, розацеа, алопеции, псориаза, микозов, контагиозного моллюска, пиодермий
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Ходаковский Евгений
Имеет обширный опыт введения внутрикожных имплантов в коррекции носогубных складок, изменения формы и размеров губ, "подъеме" овала лица, препарата Диспорт, Ксеомин в коррекции морщин верхней трети лица и при лечении повышенной потливости (гипергидроз), IAL-SYSTEM, IAL-SYSTEM ACP в улучшении качества кожи лица, шеи, декольте, Ialupro-лечение растяжек.
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Северокорейские ракеты KN-23 в российской армии: слухи и реальность Дмитрий Плотников Приднестровье готовится стать российским регионом Любовь Степушова "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
Последние материалы
В ЕС усомнились в стойкости "одного из главных сторонников" Киева
В Севастополе прошла воздушная тревога
Нутрициолог Белоусова рассказала, в каком возрасте диета может быть опасна для здоровья
Депутаты Госдумы попросили минюст проверить деятельность предпринимателя на наличие иностранного влияния
Снятый с рейса из-за запаха табака боец СВО решил подать в суд на авиакомпанию "Победа"
Москва успешно наращивает в свой адрес поток иностранных туристов
Марк Джонсон: Прежде чем положить что-то в чемодан, спросите у персонала, можно ли выносить это из отеля
Politico: заявление Макрона об отправке военных на Украину лишь нанесло вред Киеву
В Сети появилось старое фото молого Шнурова
Как правильно ухаживать за каллами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников