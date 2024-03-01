Сбалансированное и грамотное питание в разном возрасте: главные инструкции по оптимизации здоровья

Нутрициолог Белоусова рассказала, в каком возрасте диета может быть опасна для здоровья

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не каждый период жизни подходит для диеты. В различных ситуациях важно учитывать биологические процессы.

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

В период активного роста и формирования тканей, особенно костной, не рекомендуется нагружать организм дополнительными ограничениями в питании.

До 25 лет организм находится в стадии биологического развития, что сопровождается активным накоплением тканей, включая костную. В этот период следует избегать резких изменений в рационе и диетических ограничений, подчеркивает врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.

Введение диеты до 25 лет может помешать нормальным биологическим процессам.

Поэтому особенно важно придерживаться сбалансированного питания. Следует помнить, что диета представляет собой комплекс биологически активных веществ, которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на организм.

С 25 лет необходимо начинать контролировать свой вес.

В возрасте от 35 до 40 лет у мужчин рекомендуется обращать внимание на состояние сердечно-сосудистой системы, в то время как женщины должны уделить больше внимания гормональному балансу.

После 50 лет отказ от мяса может привести к недостатку железа, потере силы и снижению иммунитета, поэтому вегетарианство в этом возрасте не рекомендуется.