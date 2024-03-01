Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать веснушки за несколько секунд
NYT: американцы всё чаще покупают дома у родителей
Скончался Игорь Капатов, который озвучивал Мишутку в "Спокойной ночи, малыши!"
Автоэксперт Баканов рассказал, когда в России исчезнут автомобили на "механике"
Куда девать мусор, который накапливается на даче
Томские физики улучшили точность данных Большого адронного коллайдера на 10-20%
Весна без простуд. Как лечить ОРВИ?
За наличные в РФ чаще всего покупают машины Lada и Chery
Три шага к совершенным матовым губам: советы от профессиональных визажистов
Как сохранить здоровье: это несколько вредных привычек, вызывающих онкологические заболевания

Врач Басанов рассказал, что сидячий образ жизни может привести к развитию рака кишечника

0:52
Здоровье

Врач Руслан Басанов отметил, что возникновение онкологических заболеваний может быть вызвано не только генетическими факторами, но и неблагоприятными привычками.

Врач Басанов рассказал, что сидячий образ жизни может привести к развитию рака кишечника
Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Прежде всего, это касается употребления алкоголя и курения. Дополнительно, повышается риск развития рака пищевода, желудка и других органов при чрезмерном потреблении красного мяса, жареной пищи и недостатке фруктов и овощей в рационе.

Рак молочной железы может возникнуть вследствие избыточного веса или сидячего образа жизни. Рак кожи, как правило, связан с продолжительным воздействием солнечных лучей или посещением солярия.

Эксперт указывает на то, что риск онкологических заболеваний также увеличивается из-за хронического стресса и недостатка сна. Поэтому крайне важно избегать вредных привычек и придерживаться здорового образа жизни.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
Путин чётко сказал Западу — без сильной России прочный миропорядок невозможен Дмитрий Плотников "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова В хрустальном гробу принцесс хоронили неспроста Сергей Лебедев
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
В американской тюрьме не смогли казнить пожилого убийцу, потому что не нашли у него вены
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Последние материалы
ТОП-5 ошибок при продаже автомобиля: что делать, чтобы избежать потерь
Эксперт Живов: вместе с танками Abrams "запылает" и американский ВПК
Завораживает своей красотой и неповторимостью - мирабилис
Игра Terminator: Survivors выйдет в Steam в октябре в 2024 году
Автозаводы Санкт-Петербурга потеряли несколько тысяч работников
Диетолог Денежка рассказала, как избавиться от жира на животе и бедрах
Издание Дэйли Мейл раскрыло приёмы воров, обкрадывающих пассажиров в самолётах прямо во время полета
Как сделать идеальное картофельное пюре
Чем подкормить смородину весной
Каждый десятый опрошенный россиянин собирается продлить отдых на 8 марта отпуском и отгулами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников