Как сохранить здоровье: это несколько вредных привычек, вызывающих онкологические заболевания

Врач Басанов рассказал, что сидячий образ жизни может привести к развитию рака кишечника

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Руслан Басанов отметил, что возникновение онкологических заболеваний может быть вызвано не только генетическими факторами, но и неблагоприятными привычками.

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Прежде всего, это касается употребления алкоголя и курения. Дополнительно, повышается риск развития рака пищевода, желудка и других органов при чрезмерном потреблении красного мяса, жареной пищи и недостатке фруктов и овощей в рационе.

Рак молочной железы может возникнуть вследствие избыточного веса или сидячего образа жизни. Рак кожи, как правило, связан с продолжительным воздействием солнечных лучей или посещением солярия.

Эксперт указывает на то, что риск онкологических заболеваний также увеличивается из-за хронического стресса и недостатка сна. Поэтому крайне важно избегать вредных привычек и придерживаться здорового образа жизни.