Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гарантия отличного вкуса чая — это свежесть напитка
В России разработан реальный аванпроект авианосца с ядерной энергетической установкой
Студия Toys for Bob официально стала независимой от Activision
Кострома вошла в десятку самых популярных патриотических направлений для путешественников
Эксперт Кузев: разумно отложить покупку нового автомобиля, если ваш еще не доставляет проблем
Тест на рак простаты может привести к гипердиагностике у чернокожих мужчин
Renault Duster признан наиболее надежным кроссовером в бюджетном сегменте
Пряное томатное рагу из белой фасоли: готовится буквально за полчаса
Эксперт Бижев: испытания ЗРС С-500 показали, что РФ отразит атаки гиперзвуковых средств США
Экспертное мнение: несколько причин включить скребок языка в ежедневную гигиену

Стоматолог Давидян рассказал о важности гигиены языка

1:13
Здоровье

Стоматолог-хирург, имплантолог и пародонтолог, профессор Арам Давидян разъяснил процесс правильной гигиены языка и его важность.

Стоматолог Давидян рассказал о важности гигиены языка
Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Специалист подчеркнул, что очищение языка способствует сокращению числа бактерий в ротовой полости, что в свою очередь уменьшает риск негативного воздействия на пищеварительную систему. Более того, поддержание чистоты языка способствует свежему дыханию, поскольку уменьшается количество летучих серных соединений вследствие снижения активности бактерий.

Кроме того, данный процесс улучшает функцию вкусовых рецепторов, устраняя остатки пищи и отмершие клетки эпителия. Также он способствует снижению воспалительных процессов в деснах и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.

По мнению Давидяна, использование скребка языка следует включить в регулярную рутину ухода за полостью рта. Тем не менее, некоторым пациентам следует применять его с особой осторожностью. Например, это касается людей с патологией сердечных клапанов, наличием кардиостимуляторов, искусственных суставов или внутривенных катетеров. В таких случаях рекомендуется предварительная консультация с врачом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Михайловский Алексей
Проводит планирование лечения на основе результатов комплексной медицинской диагностики и компьютерной томографии, лечение различных зубных патологий, все виды дентальной имплантации
Специалист Кулиш Александр
Стоматолог-хирург и имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
Путин чётко сказал Западу — без сильной России прочный миропорядок невозможен Дмитрий Плотников "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова В хрустальном гробу принцесс хоронили неспроста Сергей Лебедев
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
В американской тюрьме не смогли казнить пожилого убийцу, потому что не нашли у него вены
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Последние материалы
Гарантия отличного вкуса чая — это свежесть напитка
В России разработан реальный аванпроект авианосца с ядерной энергетической установкой
Студия Toys for Bob официально стала независимой от Activision
Кострома вошла в десятку самых популярных патриотических направлений для путешественников
Эксперт Кузев: разумно отложить покупку нового автомобиля, если ваш еще не доставляет проблем
Тест на рак простаты может привести к гипердиагностике у чернокожих мужчин
Renault Duster признан наиболее надежным кроссовером в бюджетном сегменте
Стоматолог Давидян рассказал о важности гигиены языка
Пряное томатное рагу из белой фасоли: готовится буквально за полчаса
Эксперт Бижев: испытания ЗРС С-500 показали, что РФ отразит атаки гиперзвуковых средств США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников