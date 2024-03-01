Экспертное мнение: несколько причин включить скребок языка в ежедневную гигиену

Стоматолог Давидян рассказал о важности гигиены языка

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог-хирург, имплантолог и пародонтолог, профессор Арам Давидян разъяснил процесс правильной гигиены языка и его важность.

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Специалист подчеркнул, что очищение языка способствует сокращению числа бактерий в ротовой полости, что в свою очередь уменьшает риск негативного воздействия на пищеварительную систему. Более того, поддержание чистоты языка способствует свежему дыханию, поскольку уменьшается количество летучих серных соединений вследствие снижения активности бактерий.

Кроме того, данный процесс улучшает функцию вкусовых рецепторов, устраняя остатки пищи и отмершие клетки эпителия. Также он способствует снижению воспалительных процессов в деснах и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.

По мнению Давидяна, использование скребка языка следует включить в регулярную рутину ухода за полостью рта. Тем не менее, некоторым пациентам следует применять его с особой осторожностью. Например, это касается людей с патологией сердечных клапанов, наличием кардиостимуляторов, искусственных суставов или внутривенных катетеров. В таких случаях рекомендуется предварительная консультация с врачом.