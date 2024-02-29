Невролог Коньшина рассказала, что плохой почерк указывает не на неряшливость ребёнка, а на более серьёзные проблемы

Невролог Коньшина рассказала, на какие проблемы со здоровьем указывает плохой почерк у ребёнка

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Невролог Наталья Коньшина рассказала, что плохой почерк может быть у ребёнка по разным причинам. Это могут быть факторы, не связанные со здоровьем, например, тесное пространство на столе или неудобная ручка, но в ряде случаев плохой почерк указывает на определённые проблемы со здоровьем.

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"Это может быть нарушенная моторика рук, кистей и пальцев из-за неправильного развития нервной системы, а также недостаточная координация движений, из-за чего ребёнок не может писать аккуратно. Причиной плохого почерка могут стать переживания, эмоциональное напряжение и тремор рук — синдром разных состояний (волнение, нарушение щитовидной железы, поражение ядер головного мозга). Также неумение аккуратно писать может говорить о недостатке внимания и концентрации", — объяснила Коньшина.

Также она отметила, что один из минусов использования гаджетов, без которых не обходится ни один современный ребёнок, заключается в том, что из-за этого дети меньше пишут и у них не развивается моторика рук. Кроме того, плохой почерк часто встречается у косоглазых детей.

Неаккуратные буквы могут свидетельствовать и о зрительном стрессе. Это явление, при котором у человека возникает иллюзия "пляшущих строчек". Буквы мельтешат перед его глазами, из-за этого ему трудно сосредоточиться, и это сказывается на письме. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо правильно подобрать цветовые очковые линзы.