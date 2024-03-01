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Весна без простуд. Как лечить ОРВИ?

3:08
Здоровье

Эпидемический сезон респираторных заболеваний в России находится в своем пике, и новый всплеск ожидается в начале марта, так как иммунитет ослаблен после продолжительной зимы, дефицита витаминов и уже перенесенных за сезон инфекций. Каждый год свыше 30 миллионов человек в России заболевают острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Весна без простуд. Как лечить ОРВИ?
Фото: Openverse by foshydog is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

В 2024 году помимо микоплазменной пневмонии, грипповирус стал широко распространенным, и СМИ все чаще упоминают суперинфекцию. В ряде крупных городов наблюдается увеличение случаев сразу нескольких инфекций, таких как грипп и ОРВИ. Об этом подробно и развернуто высказывались авторитетные эксперты на пресс-конференции в издательском доме "Аргументы и факты".

Открывая дискуссию, бренд-директор Елена Мулланурова представила свежие данные еженедельного мониторинга от ФГБУ НИИ гриппа имени А. А.Смородинцева, по которым на предыдущей неделе с 19 по 25 февраля уровень общей заболеваемости гриппом и другими ОРВИ немного снизился по сравнению с предыдущей неделей, составив 66,0 на 10 000 населения.

Однако эпидемические пороги были превышены в таких городах, как Краснодар, Мурманск, Улан-Удэ, Уфа и Чита. Но ситуация остается сложной. По данным на 27.02.2024 в России зарегистрировано 23 983 769 случаев инфекции COVID-19.

Прокомментировав представленные данные, доктор медицинских наук, профессор Марина Савенкова отметила, что более 90% всех инфекционных заболеваний приходится на ОРВИ, причем более 70% случаев — на детей до 17 лет, а болезнь переносит более 20% населения России ежегодно. Она также подчеркнула, что экономический ущерб, причиняемый эпидемией гриппа и ОРВИ в России, составляет не менее 80% всех экономических потерь от инфекционных болезней, что эквивалентно около 760 миллиардам рублей в год.

Далее выступил доктор медицинских наук, профессор Андрей Шульженко, который подчеркнул важность иммунитета в борьбе с вирусными заболеваниями. Он пояснил, что клетка, заражённая вирусом, имеет два сценария — либо самоуничтожается, чтобы предотвратить распространение вируса, либо продолжает вырабатывать новые вирусы. Шульженко подчеркнул значение интерферонов в борьбе с инфекцией и важность применения универсальных противовирусных препаратов, способных действовать на разные типы респираторных вирусов.

Напоследок доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров предупредил о опасности самолечения. Он привел данные, свидетельствующие о том, что каждый год острые респираторные инфекции ассоциированы с миллионами смертей по всему миру, и при составлении подобной статистики необходимо учитывать и другие осложнения после гриппа, сообщает aif.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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