Главный патоморфолог лаборатории "ЛабКвест", Дмитрий Буланов, предостерегает о постоянной одышке как о тревожном симптоме, который может указывать на серьезные заболевания легких или сердечно-сосудистой системы.
Этот симптом отличается от нормальной одышки после физической нагрузки. При первичном поражении легких, постоянная одышка может быть следствием различных заболеваний, таких как хроническая бронхоэктатическая болезнь, пневмофиброз, эмфизема легких и другие. Об этом сообщает "Вести Подмосковья".
С другой стороны, проблемы с сердечно-сосудистой системой, в частности ишемическая болезнь сердца, могут также вызывать постоянную одышку из-за недостаточного кровоснабжения сердца. Буланов советует обратиться к врачу для обследования при появлении этого симптома, чтобы определить его причину и начать лечение.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.