Постоянная одышка: симптомы и возможные причины

Врач Буланов назвал постоянную одышку тревожным симптомом

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный патоморфолог лаборатории "ЛабКвест", Дмитрий Буланов, предостерегает о постоянной одышке как о тревожном симптоме, который может указывать на серьезные заболевания легких или сердечно-сосудистой системы.

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Этот симптом отличается от нормальной одышки после физической нагрузки. При первичном поражении легких, постоянная одышка может быть следствием различных заболеваний, таких как хроническая бронхоэктатическая болезнь, пневмофиброз, эмфизема легких и другие. Об этом сообщает "Вести Подмосковья".

С другой стороны, проблемы с сердечно-сосудистой системой, в частности ишемическая болезнь сердца, могут также вызывать постоянную одышку из-за недостаточного кровоснабжения сердца. Буланов советует обратиться к врачу для обследования при появлении этого симптома, чтобы определить его причину и начать лечение.