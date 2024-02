Экспертное предостережение: почему ацетилсалициловая кислота опасна для детей

Your browser does not support the audio element.

Врач Дмитрий Молодой поделился с обществом информацией о вреде широко распространенного препарата для детей.

Фото: openverse by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.