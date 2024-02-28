Экспертное предостережение: почему ацетилсалициловая кислота опасна для детей

Врач Дмитрий Молодой поделился с обществом информацией о вреде широко распространенного препарата для детей.
По мнению этого врача, ацетилсалициловая кислота, используемая как обезболивающее и жаропонижающее средство, может нанести вред здоровью ребенка. Использование этого препарата до достижения возраста 15 лет строго запрещено из-за потенциальных опасностей, даже если это для обычной простуды, гриппа или ОРВИ.
"Это связано с риском развития синдрома Рейе, что является серьезным состоянием, приводящим к поражению печени, головного мозга и мышц, а в некоторых случаях даже к смертельному исходу", — предупредил врач.
Однако в определенных ситуациях, когда у ребенка нет инфекционных заболеваний, врач может рекомендовать использование аспирина. Например, это может быть оправдано в случае артрита.
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